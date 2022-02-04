Развивать «бесшовное» образование

Партнерский совет в АПК

27 января в Арзамасском приборостроительном колледже имени П.И. Пландина (АПК) состоялся партнерский совет под председательством директора по персоналу АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» Владимира Смирнова.

Началось мероприятие с открытия на фасаде корпуса колледжа Доски почета, приуроченного к Всероссийскому дню студента. За отличные успехи в учебе, активную общественную деятельность, спортивные достижения на нее занесены портреты 44 студентов и четырех студенческих спортивных команд, а также преподавателя спецдисциплин Виолетты Карасёвой – за высокие достижения в области воспитания и обучения студентов.

Началось мероприятие с открытия на фасаде корпуса колледжа Доски почета

Далее состоялось заседание партнерского совета. В нем приняли участие социальные партнеры колледжа – представители промышленных предприятий города, директор АПИ НГТУ Владимир Глебов, директор Центра занятости населения г.Арзамаса Александр Савинов.

Директор АПК Сергей Ермолаев рассказал, что сегодня колледж входит в десятку лучших организаций профессионального образования региона, а многие его выпускники трудоустраиваются на ведущие предприятия не только Арзамаса, но и всей Нижегородской области. Это и есть главный показатель качества образования.

Мероприятие приурочено к Всероссийскому дню студента

С деятельностью ресурсного центра познакомил его руководитель Дмитрий Митин. Он отметил, что программа курсов повышения квалификации, которая тоже здесь реализуется, выстраивается в соответствии с требованиями работодателей, а представители предприятий входят в состав экзаменационной комиссии.

Основная функция партнерского совета – объединить учебные заведения и промышленные предприятия.

– Сегодня мы обсуждали вопросы, которые волнуют и колледж, и каждое предприятие. Как партнеры, мы должны вырабатывать единую стратегию развития колледжа и подготовки выпускников, которые будут у нас трудиться, – отметил Владимир Смирнов.

– Тандем колледжа и предприятий города позволяет осуществлять «бесшовную» подготовку специалиста к работе, когда ребята-выпускники приходят на предприятие и практически сразу начинают работать на станках, – сказал Сергей Ермолаев. – Благодаря партнерскому совету процесс адаптации будет минимальным.

Партнеры колледжа отметили высокий уровень подготовки выпускников АПК

Партнеры колледжа рассказали о мерах социальной поддержки молодых работников и отметили высокий уровень подготовки выпускников АПК.

Цифры:

300 рабочих ежегодно проходят курсы повышения квалификации на базе ресурсного центра АПК.

52 выпускника АПК в 2021 году были трудоустроены на АПЗ.

Екатерина Ядрова

Фото Елены Галкиной