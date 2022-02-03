Сыпали битые стекла под колеса: Старушки-мстительницы вышли на борьбу с горе-парковщиками в Нижнем Новгороде

Старушки-мстительницы вышли на борьбу с горе-парковщиками в Нижнем Новгороде. ФОТО: "Умный домофон"

Заставленные машинами дворы и брошенные как попало автомобили уже давно стали настоящим яблоком раздора. Соседи ругаются, негодуют и сыпят проклятиями в адрес горе-парковщиков. Однако пенсионерки из Нижнего Новгорода решили не довольствоваться полумерами и вышли на тропу войны с такими автомобилистами. Орудием борьбы стали…битые бутылки.

На кадрах с подъездной камеры «Умного домофона» видно как две подружки-пенсионерки, с клюкой и стеклянными бутылками, выбираются на дорогу возле подъезда. Именно здесь «окопался» их главный враг – красная легковушка, закрывшая собой добрую часть дороги. Бабушки оказались не из робких и прямо среди бела дня решили расправиться с нарушителем. Разбив бутылки на мелкие осколки прямо перед автомобилем, довольные своей местью пенсионерки степенно удалились. Правда, нечаянно для себя оказались героинями необычного ролика. Что стало с автомобилем, история умалчивает.

Стоит отметить, что борьба за парковочные места не такая уж и редкость в наши дни. Однако обычно в ней участвуют сами автолюбители. Бабушки в таких делах замечены впервые.