Груженный снегом КамАЗ опрокинул столб на припаркованную машину в Нижнем Новгороде. ФОТО: "Умный домофон".

Не убирают снег – плохо, убирают – еще хуже. К такому выводу сегодня пришли жители многоэтажки на улице Шаляпина в Нижнем Новгороде. Здесь обычная уборка снега закончилась транспортно-коммунальной аварией – груженный снегом Камаз умудрился опрокинуть столб прямиком на припаркованную во дворе машину.

На кадрах с подъездной камеры "Умного домофона" видно, как грузовик пятится по дворовой территории и, наконец, упирается прямиком в фонарный столб. Тот не выдержав такого натиска, падает на припаркованный автомобиль. Самой большой неожиданностью это стало для самого водителя Камаза. Выскочив из кабинки, он еще долго прохаживается по двору, пытаясь оценить масштаб бедствия. Зато окрестным детям такая заварушка пришлась по вкусу – буквально чрез пару минут рядом с машиной собралась целая толпа зевак.

Напомним, за сегодняшний день это уже вторая авария с участием снегоуборочной техники. Ранее мы писали, как трактор-снегоуборщик протаранил припаркованные машины в Арзамасе. Там, по всей вероятности, причиной аварии стала яма на дороге.