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Общество3 февраля 2022 5:51

ФСБ опубликовала видео обысков по делу о мошенничестве директора ритуальной службы Дзержинска

Депутат Наталия Мигунова подозревается в хищении 3 миллионов рублей
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
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Директор МКУ "Ритуал", депутат гордумы Дзержинска Наталия Мигунова подозревается в мошенничестве.

Директор МКУ "Ритуал", депутат гордумы Дзержинска Наталия Мигунова подозревается в мошенничестве.

Фото: УФСБ России по Нижегородской области

Управление ФСБ России по Нижегородской области опубликовало видео, снятое во время обысков в кабинете муниципального казенного учреждения «Ритуал» в Дзержинске.

Оперативники нагрянули в организацию к началу рабочего дня, когда первые сотрудники только приходили на свои рабочие места. Поводом для визита стало уголовное дело в отношении директора ритуальный службы, депутата Думы Дзержинска Наталии Мигуновой, её заместителя А.Кулагина и ряда сотрудников. Они подозреваются в мошенничестве.

В организацию оперативники нагрянули к началу рабочего дня.

В организацию оперативники нагрянули к началу рабочего дня.

Фото: УФСБ России по Нижегородской области

- Наталия Мигунова совместно с несколькими подчиненными сотрудниками в целях личного обогащения реализовали преступную схему по фиктивному трудоустройству в данное учреждение лиц, которые фактически не исполняли должностных обязанностей. Кроме того, она принимала решение о выплате подчиненным необоснованных и завышенных премий, часть из которых возвращалась организаторам и участникам преступной группы, - рассказали в пресс-службе УФСБ России по Нижегородской области.

Таким образом с 2016 по 2019 год директор ритуальной службы приняла на работу не менее семи «мёртвых душ». По последним данным, совершено хищение бюджетных средств в размере более 3 миллионов рублей.

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