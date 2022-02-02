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Происшествия2 февраля 2022 13:46

Мужчина погиб при столкновении внедорожника и автобуса в Автозаводском районе

Серьезная авария произошла днем 2 февраля у станции метро «Автозаводская»
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
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Иномарка врезалась в автобус. Фото: Артём Панин

Иномарка врезалась в автобус. Фото: Артём Панин

Серьезная авария произошла сегодня днем в районе Северной проходной в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Там Mitsubishi Outlander врезался в пассажирский автобус, один человек погиб. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

- Авария произошла около станции метро «Автозаводская» в два часа дня. Внедорожник, ехавший в сторону Пролетарской, врезался в автобус №40. За рулем кроссовера находился 58-летний мужчина, он погиб на месте, - сообщили в ведомстве.

От удара машину сильно искорёжило. Находившаяся внутри пассажирка получила травмы, но от госпитализации отказалась, поэтому прибывшие медики «скорой» оказали ей помощь на месте. Среди пассажиров ЛиАЗа пострадавших нет.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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