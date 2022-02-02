«Заминированы самолеты, мэрия и вокзалы»: Стали известны подробности эвакуации автостанций в Нижнем Новгороде

Неизвестные «заминировали» автостанции в Нижнем Новгороде. Фото: Иван МАКЕЕВ

Неизвестные шутники на днях вновь дали о себе знать в Нижнем Новгороде. На этот раз под атакой лже-минеров оказались вокзалы и здания администрации.

- Ранним утром 26 января на электронную почту администрации Нижнего Новгорода пришло сообщение о том, что в городе заминированы самолеты, мэрия и вокзалы, - рассказал «КП-Нижний Новгород» источник в правоохранительных органах. – В ходе проверки были полностью обследованы автостанции в Щербинках, на Сенной, в Канавинском районе. С автовокзалов были эвакуированы свыше 70 человек. Также проверки были проведены в двух зданиях администрации Нижнего Новгорода.

Напомним, в последнее время подобные «шутки» перестали быть редкостью в Нижнем Новгороде. Буквально в начале января в городе были эвакуированы свыше 30 школ. В некоторых из тех школ, где уже прошли эвакуации, занятия пришлось отменить. Остальные учебные заведения работали в штатном режиме.