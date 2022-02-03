Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 3 февраля 2022 года: Вакцинация детей от ковида стартовала в регионе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За сутки в Нижегородской области заразились коронавирусом 2 799 жителей. Общее число больных с диагнозом COVID-19 на сегодня составило 257 030 человек. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

В то же время 290 нижегородцев побороли болезнь за минувшие сутки. Суммарно 228 463 жителя региона излечились от COVID-19 полностью от начала пандемии.

Но, к сожалению, 21 человек с болезнью не справился. Общее число жертв вируса в регионе на сегодня – 10 541.

Также известно, что 471 человека госпитализировали.

Уже свыше 1,8 миллиона человек привились от коронавируса в Нижегородской области. Полную вакцинацию (то есть включая второй компонент) прошли более 1,7 миллиона из них. Коллективный иммунитет в регионе, если верить порталу стопкоронавирус.рф, составляет на данный момент 64,5%.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области. Фото: Яндекс

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