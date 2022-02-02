Аниматор в костюме зебры пытался утащить водосточную трубу с Большой Покровской

"Зебра" и труба. Скриншот с видео @nnovinsta

Человек в костюме зебры утаскивает водосточную трубу с улицы Большой Покровской. Нет, это не кадры артхаусного кино от молодого и амбициозного режиссера, это реальная ситуация, которая произошла на главной улице Нижнего Новгорода 1 февраля. Зеваки засняли лежачую у дома №16 водосточную трубу и уже, наверное, хотели опубликовать видео и поругать в комментариях коммунальные службы, как перед объективами их гаджетов стало разворачиваться куда более интересное действие. Аниматор в костюме зебры подошел, приподнял эту трубу и попытался куда-то оттащить. Перчатки-копыта не очень-то позволяли это сделать, но упрямый парень в полосатом костюме не сдавался, подпер ее подбородком. На этих нелепых попытках видео обрывается.

- Пока нижегородка ждала рабочих ДУКа, рухнувшую от схода снега с крыши водопроводную трубу унесла зебра, - гласит запись под видео, опубликованном в сообществе «Нижний Новгород» в Instagram.

Ролик вызвал бурное обсуждение в соцсетях.

- В погоню за зеброй. И отнять трубу пока с цветмет не сдала, - написал @cbrj2017 под этой записью.

- Зебрам тоже нужно кушать. На метал понесла, - добавил @denis_ninov

Чтобы выяснить, какая ответственность грозит аниматору за его поступок, корреспондент «КП-Нижний Новгород адресовал вопросы правоохранительным органом и ответственной домоуправляющей компании. К моменту публикации из пресс-службы регионального ГУ МВД ответ еще не поступил, а в объединенной пресс-службе ДУКов информацию о краже трубы опровергли: -Никакие африканские животные наши трубы не расхитили. Все части трубы в настоящее время убраны в подвальное помещение дома. Восстановление водосточной системы будет выполнено в течение февраля 2022 года. Сегодня в плановом режиме идет очистка свесов кровли на домах 14 и 16. Собеседник добавил, что территория, где упала труба, была огорожена.

Очевидно, аниматор решил таким образом развеселить публику, а не заработать на сдаче металлолома. Однако, понятно и негативное отношение нижегородцев к аниматорам. В каменных джунглях «зебры» и «лошади» выживают, как могут – навязываются к случайным пешеходам, а затем требуют сказочные суммы за совместные фото. Это едва ли повеселит горожан и туристов, а вот проблемы с законом у «полосатых» вполне могут быть. В приволжской столице начали задерживать особо навязчивых аниматоров, которые просьбами, угрозами и манипуляцией выманивают деньги. Пока стражи порядка ограничиваются профилактическими беседами.