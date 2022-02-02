Нижний Новгород
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
0°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия2 февраля 2022 15:05

Видео столкновения внедорожника и автобуса в Нижнем Новгороде появилось в сети

Внедорожник протаранил заднюю часть автобуса, водитель погиб
Мария СОРОКИНА
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Страшная авария унесла жизнь 58-летнего мужчины.

Страшная авария унесла жизнь 58-летнего мужчины.

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Момент смертельной аварии, которая произошла сегодня днем в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, зафиксировала камера видеонаблюдения на одном из зданий по проспекту Ленина. Шокирующие кадры ДТП опубликовала пресс-служба регионального ГУ МВД.

На видео внедорожник «Mitsubishi Outlander» довольно быстро едет по проспекту Ленина в сторону Пролетарской, смещается ближе к обочине и таранит заднюю часть пассажирского автобуса №40. Все происходит в районе остановки «Северная проходная», ЛиАЗ с пассажирами как раз в этот момент трогается с места, чтобы продолжить маршрут.

Как уточнили в пресс-службе, авария произошла в 14:20 у дома №88 по проспекту Ленина. При ударе иномарку сильно искорежило.

- В результате ДТП 58-летний водитель легкового автомобиля скончался до приезда скорой помощи. В момент ДТП в автобусе находились порядка 20 пассажиров, - добавили в МВД.

По данным регионального Минздрава, медицинская помощь потребовалась одной из пассажирок автобуса, но от госпитализации женщина отказалась.

- На месте ДТП работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - заключили в ведомстве.

На месте происшествия работали и сотрудники регионального ГУ МЧС. Они также сообщили о произошедшей аварии.

ЧППроисшествия: ДТП