Видео столкновения внедорожника и автобуса в Нижнем Новгороде появилось в сети

Страшная авария унесла жизнь 58-летнего мужчины. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Момент смертельной аварии, которая произошла сегодня днем в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, зафиксировала камера видеонаблюдения на одном из зданий по проспекту Ленина. Шокирующие кадры ДТП опубликовала пресс-служба регионального ГУ МВД.

На видео внедорожник «Mitsubishi Outlander» довольно быстро едет по проспекту Ленина в сторону Пролетарской, смещается ближе к обочине и таранит заднюю часть пассажирского автобуса №40. Все происходит в районе остановки «Северная проходная», ЛиАЗ с пассажирами как раз в этот момент трогается с места, чтобы продолжить маршрут.

Как уточнили в пресс-службе, авария произошла в 14:20 у дома №88 по проспекту Ленина. При ударе иномарку сильно искорежило.

- В результате ДТП 58-летний водитель легкового автомобиля скончался до приезда скорой помощи. В момент ДТП в автобусе находились порядка 20 пассажиров, - добавили в МВД.

По данным регионального Минздрава, медицинская помощь потребовалась одной из пассажирок автобуса, но от госпитализации женщина отказалась.

- На месте ДТП работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - заключили в ведомстве.

На месте происшествия работали и сотрудники регионального ГУ МЧС. Они также сообщили о произошедшей аварии.