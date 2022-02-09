Две маршрутки столкнулись в центре Автозавода 9 февраля

Одна из маршруток, выезжая с второстепенной дороги, не уступила дорогу.
Фото: ГУ МВД по Нижегородской области
Очередное ДТП с общественным транспортом произошло утром 9 февраля в Нижнем Новгороде. Авария случилась на проспекте Ленина перед ТЦ «Автозаводец», там около шести утра столкнулись две маршрутки. Один из пассажиров пострадал, получив незначительные травмы.
Известно, что 48-летний водитель пассажирского автобуса «ПАЗ», выезжая с второстепенной дороги, не уступил дорогу в движении другой маршрутке и врезался в неё.
Авария случилась перед ТЦ «Автозаводец».
Фото: ГУ МВД по Нижегородской области
- В результате столкновения пострадал пассажир, который находился в автобусе, двигающимся по главной дороге, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области. - Это женщина 44 лет.
На скорой помощи пострадавшую доставили в больницу, где её осмотрели врачи и после отпустили домой.
В настоящее время все причины и обстоятельства ДТП устанавливаются сотрудниками ГИБДД.
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП.
Фото: ГУ МВД по Нижегородской области
Напомним, что именно на этом т-образном перекрестке весной прошлого года произошла ужасная трагедия – парень и девушка на мотоцикле разбились насмерть, столкнувшись с автомобилем BMW. Водитель иномарки резко повернул налево перед приближающимся байкером.
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