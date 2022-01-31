«Череп девочки подкинули»: Почему протестантский пастор из Балахны не верит в неожиданное обнаружение тела своей пропавшей восемь лет назад дочери

Почему протестантский пастор из Балахны не верит в неожиданное обнаружение тела своей пропавшей восемь лет назад дочери. Фото: Личный архив героя публикации

Восемь лет назад всю Нижегородскую область потрясла история с исчезновением 14-летней девочки с синдромом Дауна. Тогда на поиски ребенка были брошены все силы – армия, полиция, волонтеры. Но девочка, как в воду канула – ни тела, ни одежды, ни даже свидетелей происшествия. Постепенно об этом громком ЧП стали забывать. Как вдруг в 2022 году в нашумевшем деле произошел новый поворот – спустя долгие годы поисков предположительно нашли тело пропавшей девочки. Однако от этого туманное дело яснее не стало – наоборот в нем появилось еще больше вопросов.

Нежеланные соседи

Небольшой поселок Гидроторф с населением в семь тысяч человек – место довольно глухое. Расположенный от 44 километрах от Нижнего Новгорода, он со всех сторон окружен болотами, озерами и дачными участками. Местные жители знают друг друга до седьмого колена, а заезжие городские дачники надолго здесь не задерживаются – поживут лето и обратно в город. Поэтому когда в 2012 году здесь со своим семейством объявился пастор одной из протестантских организаций, его появление наделало немало шума.

- И зачем он только сюда приехал? Не иначе как сектант какой, - шушукались местные кумушки.

- Ничего, надолго здесь не задержится, - уверенно цедили сквозь зубы мужички.

А буквально через несколько месяцев новости о новых жителях прогремели на всю Нижегородскую область. 20 июня 2013 года пропала 14-летняя дочка пастора – Екатерина К., страдающая синдромом Дауна (имя девочки изменено – прим. ред.).

- Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», - сразу же подключились к делу в СУ СКР по Нижегородской области. - Руководством следственного управления Следственного комитета по Нижегородской области организованы масштабные поисковые мероприятия. Расследование продолжается.

В небольшой поселок семья переехала как раз из-за детей, чтобы у них было больше места для прогулок. Фото: Личный архив героя публикации

Не там искали

Учитывая огромный резонанс дела, к поискам подключились больше трехсот человек, среди которых волонтеры, солдаты, полиция. В окрестностях прочесали буквально каждый сантиметр, проверили водоемы – и ничего.

- На самом деле в этих поисках с самого начала были загадочные моменты, - вспоминает в разговоре с «КП-Нижний Новгород» отец пропавшей девочки Олег К. - Первые четыре дня поиски ребенка велись в совершенно противоположной части от того места, где ее в последний раз видели. Это как если бы вместо Химок искали в Балашихе. И только на пятый день выяснилось, что ребенка через час после пропажи видели в Харенке. Это было лето, 20 июня. Поэтому в песочнице было полным-полно детей. Рядом стояла толпа мамочек и бабушек. И только на пятый день они якобы сказали, что видели мою дочь через час после исчезновения. Вы можете в такое поверить? Вся область уже ищет ребенка, сотни волонтеров прочесывают лес. А местные жители якобы только на пятый день сообщают о том, что видели. Лично я убежден, что сигнал поступил сразу же, но его просто перекрывали. Почему поисковую группу туда направили только через четыре дня?

Дошли до детектора лжи

То, что поиски идут не лучшим образом, в то время отмечали и волонтеры. Дни шли за днями, недели за неделями, а поисковая операция результатов не давала.

- А ее реально ищут? - задавался тогда риторическим вопросом Сергей Шухрин из поискового отряда «Волонтер». – Мне кажется, что все делают только для виду, на самом деле уже никто не верит, что ее найдут. У меня версий, собственно, две. Первая - это криминал, вторая - несчастный случай на воде.

Все это время не прекращался нездоровый ажиотаж вокруг семьи пропавшего ребенка. И все из-за религиозной деятельности самого Олега. На нижегородских форумах выдвигалась идея о том, что исчезновение девочки связана именно с этим. Горячие головы даже выдвигали предположение - девочка принесена в жертву. Отец прошел тест на детекторе лжи. И оснований для задержания мужчины по его итогам не оказалось.

Спустя пару месяцев резонансное дело вышло на общероссийский уровень. Расследование взял под личный контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Однако даже это поискам не помогло – девочку так и не нашли.

На череп набрел грибник

За прошедшие с тех пор восемь лет о загадочном исчезновении в Нижегородской области стали понемногу забывать. Как вдруг на днях прогремела новость – в лесополосе под Балахной отыскали тело девочки.

Эту кофточку отец нашел прямо возле обнаруженного черепа. Фото: Личный архив героя публикации

- Осенью 2021 года в лесополосе возле поселка Гидроторф были обнаружены костные останки человека, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. - При проведении судебно-медицинской экспертизы установлено, что повреждений криминального характера на останках не имеется. Родственники пропавшей девочки опознали одежду, в которой был их ребенок в 2013 году. Сейчас назначена молекулярно-генетическая экспертиза, которая должна установить принадлежность останков пропавшей девочке.

Казалось бы, резонансное дело сдвинулось с мертвой точки. Вот только сам отец девочки уверен, кости его дочери на эту лесную поляну…подкинули.

- Почему я так думаю? Об этом говорит сразу несколько причин. Во-первых, на том месте, где нашли останки, нашли и одежду. Летнюю блузочку из тоненького материала. Они лежали рядышком - череп, пятисантиметровый слой листьев и блузочка. За восемь лет блузка хоть как была бы не глубине 5 сантиметров, а намного глубже. Во-вторых, у нее совсем не изменился цвет – точно такой же, как когда в ней ходил мой ребенок. За восемь лет в земле, под снегом и дождем, она бы хоть как выцвела. Более того, на этой блузочке я нашел репьи - не высохшие, а абсолютно живые. Я стал выпрямлять ткань, а там колючки! Вам любой эксперт подтвердит, что эта ткань в земле восемь лет не лежала. Она лежала максимум три месяца. Поэтому я намерен добиваться независимой экспертизы. Если подкинули блузку, то и кости подкинули.

Родительский фронт

Смущает участников поисковой операции и то место, где были обнаружены кости – на лесной тропинке, в восьми минутах ходьбы от Харенки. Буквально каждый сантиметр этой поляны восемь лет назад облазили волонтеры - и тела там не было. Да и все эти годы грибники регулярно бывали на этом пролеске. Почему же тела никто не находил?

- Ответы на все эти вопросы я и хочу найти, - не успокаивается Олег К. – И отступать я не намерен. За эти годы со мной стали связываться родители других пропавших детей из разных регионов страны. Они предлагают создать целый фронт по борьбе с такими исчезновениями. Как оказалось, схема везде одна и та же – сначала ребенка ищут в противоположном месте, потом спустя несколько суток поисковиков пускают на настоящее место исчезновения. Почему так происходит, я не знаю. Но намерен докопаться до истины.

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