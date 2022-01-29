«Чудом зацепилась за дерево»: В Павлове спасли сорвавшуюся с обрыва школьницу

Девочка сорвалась с обрыва и чудом зацепилась за дерево. Фото: Олег Пикунов

На днях в городе Павлово Нижегородской области спасли школьницу, которая сорвалась с обрыва и едва не упала в реку. Девочку, которая на полпути чудом зацепилась за дерево и не рухнула вниз, заметил местный житель Олег Пикунов, который катался в это время на лыжах. Об этом мужчина рассказал на своей странице в соцсети.

Инцидент произошел 27 января в городском парке «Дальняя круча» в Павлове.

- Сегодня под вечер там гуляли две девочки лет 12-13, они подошли к обрыву у беседки, и одна из них сорвалась. Чудом зацепилась за тонкое дерево и осталась стоять на крохотном островке. И, главное, стоит и не зовет никого на помощь – видимо, от испуга. Достать ее или подняться не представлялось возможным, - рассказал павловчанин.

Внизу под откосом река, которая не замерзла у берега: если падать, то в воду. Меж тем начинало смеркаться, поэтому нельзя было терять ни минуты. Олег быстро набрал 112, и вскоре на место ЧП приехали спасатели, которые достали девочку с обрыва.

Спасатели с помощью троса быстро подняли девочку наверх. Фото: Олег Пикунов

- Слава Богу, с ней все в порядке, немного замерзла и испугалась, - рассказал Олег Пикунов. Своей публикацией в соцсети мужчина хотел предупредить всех посетителей парка, чтобы они не подходили к обрыву.

Многие недоумевают: как такое могло произойти, неужели девочка не видела край откоса? Однако у местных жителей есть этому объяснение.

- Там часто фоткаются как дети, так и взрослые. А снега навалило так много, что реальный край кручи не видно, – пояснила жительница Павлова Анна Сусина.