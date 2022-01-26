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Происшествия26 января 2022 12:18

На браконьера, обвиняемого в убийстве егеря в Нижегородской области, завели еще одно уголовное дело

36-летний охотовед Валерий Гайдыш был убит браконьером в мае прошлого года во время выполнения своего служебного долга
Авторы (2):
Валерия МУРОМЦЕВА
Иван РУНЕВ
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В убийстве егеря обвиняется 33-летний житель Ардатовского района.

В убийстве егеря обвиняется 33-летний житель Ардатовского района.

Фото: СОЦСЕТИ

История убийства егеря в Нижегородской области обрастает всё новыми подробностями. Дополнительные детали появляются по мере расследования уголовного дела, которое длится вот уже восемь месяцев. 14 января на предполагаемого убийцу завели еще одно дело – за кражу служебного удостоверения у убитого охотоведа. Об этом «КП – Нижний Новгород» рассказал источник в правоохранительных органах.

36-летний охотовед Валерий Гайдыш был убит 4 мая 2021 года.

36-летний охотовед Валерий Гайдыш был убит 4 мая 2021 года.

Фото: Поисковый отряд "Волонтер"

36-летний егерь Валерий Гайдыш был убит 4 мая 2021 года браконьером при исполнении своего служебного долга в Ардатовском районе. Егерь застукал охотника за незаконной добычей зверя, и между ними произошел конфликт, который закончился убийством. Душегуб спрятал тело так, что его не могли найти 10 дней. Когда мужчина не вернулся домой с работы, родные забили тревогу. На поиски Валерия Гайдыша вышли силовики и волонтеры, но всё, что удалось тогда найти, - это его старенькая служебная «буханка», оставленная в лесу недалеко от рабочего поселка Мухтолово.

На вторые сутки поисков была найдена брошенная служебная "буханка" Гайдыша.

На вторые сутки поисков была найдена брошенная служебная "буханка" Гайдыша.

Фото: Поисковый отряд "Волонтер"

На десятый день задержали предполагаемого убийцу – 33-летнего жителя Ардатовского района. Мужчина во всем признался и показал, где спрятал тело. Оно было обнаружено в километре от того места, где ранее был найден автомобиль охотоведа. Труп был зарыт в землю на глубину 30 сантиметров. Во время следственного эксперимента злоумышленник подробно рассказал следователям, как убивал охотоведа и как избавлялся от тела.

- Следователи установили, что после убийства злоумышленник похитил служебное удостоверение охотоведа 1 категории Арзамасского охотничьего отдела «Центра охраны животного мира и водных биологических ресурсов» Нижегородской области. Обвиняемый дал признательные показания, возбуждено уголовное дело по статье «Похищение или повреждение документов», - рассказал «КП – Нижний Новгород» источник в правоохранительных органах.

Изначально Следственный комитет сообщал о задержании по делу об убийстве егеря двух человек, однако позднее в деле стал фигурировать только один обвиняемый. Расследование уголовного дела продолжается.

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