В Дзержинске мужчина едва не убил знакомого молотком прямо посреди торгового центра. Фото: Олег ЗОЛОТО

Громкое ЧП произошло 25 января в городе Дзержинске Нижегородской области – здесь в одном из торговых центров посетитель едва не убил знакомого прямо посреди торгового зала. Ни с того ни с сего он набросился на 41-летнего мужчину и принялся колотить молотком по голове. К счастью, пострадавший выжил.

- По версии следствия, днем 25 января 40-летний подозреваемый прямо в торговом центре на проспекте Ленина безо всякой причины нанес несколько ударов по голове своему знакомому, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – В настоящее время 41-летний пострадавший доставлен в больницу.

Сейчас по данному факту уже возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Сам подозреваемый задержан.

Сейчас молоток изъят, а мужчина задержан. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

- Уже установлено, что он состоит под наблюдением врача психиатра, - рассказали следователи. – Чтобы определить степень его вменяемости, будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Сейчас расследование этого дела продолжается.

К слову, ранее мы писали о чудовищном двойном убийстве на Бору. Там убийца 9-летней девочки оказался замешан еще в одном жестоком преступлении - за несколько часов до расправы над ребенком мужчина побывал в доме своей знакомой, которой раскроил голову молотком.

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