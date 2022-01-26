Экс-министр образования Нижегородской области Сергей Наумов (справа) и епископ Лысковский и Лукояновский Силуан. Фото: Лысковская епархия

Бывший министр образования Нижегородской области Сергей Наумов стал церковнослужителем. Он помогает на архиерейском богослужении митрополиту Нижегородскому и Арзамасскому Георгию, сообщается на сайте Лысковской епархии.

15 января Сергей Наумов встретился с епископом Лысковским и Лукояновским Силуаном в Дивеевском монастыре, где прошли торжественные мероприятия по случаю Дня памяти преподобного Серафима Саровского. Церковнослужители побеседовали на разные темы, в том числе о духовном воспитании подрастающего поколения.

Сергей Наумов возглавлял министерство образования Нижегородской области фактически с 1999 года – в разные годы менялись структура и название ведомства, но руководитель оставался бессменным на протяжении 19 лет. Нижегородцам он запомнился прежде всего как министр, который до последнего сопротивлялся введению в регионе ЕГЭ для школьников. В январе 2018 года он покинул этот пост и перебрался на Сахалин, где занял пост заместителя председателя правительства региона и курировал социальный блок: занимался образованием, социальной и молодежной политикой.

Еще будучи министром образования Нижегородской области, в 2016 году Сергей Наумов окончил Нижегородскую духовную семинарию и по окончании был посвящён в чтецы.

- Я всегда любил учиться, - прокомментировал тогда свое решение Сергей Наумов «Комсомолке». - А несколько лет назад, когда тема религиозного образования стала востребованной среди нижегородских родителей, решил, что этот вопрос необходимо изучить с научной точки зрения. Вскоре в регионе начали открываться православные гимназии, а в школах по федеральному стандарту ввели курс «Основы религиозных культур и светской этики» - и свыше 65% родителей выбрали для изучения «Основы православной культуры». Нужно было говорить с преподавателями и учениками на одном языке. Поэтому я и поступил в духовную семинарию, чтобы получить специальность богослова.

В 2020 году Сергей Наумов оставил госслужбу, выйдя на пенсию, и сейчас вполне может посвятить себя службе духовной. Кстати, он является автором песни «Дивеево» - в 2009 году Сергей Васильевич написал музыку и слова, а спустя 12 лет на неё сняли клип с участием архиерейского хора Нижегородской епархии.