«Что-то пошло не так»: Трактор-снегоуборщик протаранил припаркованные автомобили в Арзамасе

Авария произошла утром 31 января. Фото: скрин из видео. Источник: Арзамас Live.

Зимой условия для вождения становятся достаточно сложными, на дорогах то снег, то каша, то гололёд, а потому и ДТП происходят самые разные. Так, например, в начале рабочей недели неудача настигла двух местных жителей Арзамаса - их стоящие на обочине автомобили не просто «притерли» во дворе, в них въехал трактор!

Произошло всё утром 31 января, когда один из рабочих коммунальных служб направился убирать от снежных завалов территорию по улице Куликова. Всё шло вполне хорошо: техника работала исправно, транспорта на дорогах пока что было мало, но вдруг около дома №28А снегоуборочный трактор резко развернуло, и он зацепил две припаркованные по краям дороги машины.

С места ДТП 55-летний водитель трактора-снегоуборщика скрываться не стал и обратился в дорожно-патрульную службу, столкновение в 07:50 зарегистрировали сотрудники ГИБДД.

- Удар пришелся в автомобиль марки «Шкода», а также «Део Нексия». ДТП оформлено, теперь этим занимаются страховые компании, - объяснили в пресс-службе ГУ МВД Росии по Нижегородской области.

Кадры произошедшего на видеорегистратор удалось заснять автомобилисту, ехавшим следом за трактором, и вскоре ролик облетел сразу несколько местных пабликов. Многие задавались вопросом, что произошло? То ли мужчина был невнимателен и не рассчитал свои габариты, то ли не справился с управлением, и трактор занесло, а может и вовсе подпрыгнул на яме или люке.

- Точечная застройка всех дворов и территорий. Машины ставить негде, приходится на дороге оставлять, трактору проехать тоже негде. А, между тем, «широка страна моя родная», - прокомментировала ситуацию нижегородка Лидия Прокофьева.

- Там как раз, если мне не изменяет память, яма вокруг канализационного люка, мог на ней прыгнуть, - предположил местный житель Дмитрий Коростик.

- Никто не поедет теперь там убирать, - добавил другой пользователь Алексей Иванников.

Люди также посочувствовали трактористу, так как в этой ситуации он станет крайним, несмотря на все другие обстоятельства.

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