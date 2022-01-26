Полицейские спасли жизнь нижегородке, на которую набросилась агрессивная собака

Собаку поймали на одной из соседних улиц. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Жительница Нижнего Новгорода чуть не стала жертвой агрессивной собаки. В понедельник, 24 января, на Высоковском проезде на нее набросился разъяренный пес, сорвавшийся с цепи. Животное раздирало одежду и личные вещи нижегородки, норовило ее загрызть. Все могло бы закончиться куда печальнее, если бы вовремя не подоспела помощь.

Как рассказали в региональном ГУ МВД, у происходившего были свидетели. Они сразу же обратились в полицию с просьбой остановить опасное животное. Стражи порядка оперативно прибыли на место происшествия. Собака не успела причинить серьезный вред здоровью женщины, пострадала только ее одежда. Животное спугнули, но оно продолжало представлять опасность для случайных прохожих, поэтому необходимо было его остановить. Передвижения пса отслеживали, но отловить удалось не сразу.

- Полицейские прошли по расположенной рядом улице Одоевского, заметили эту собаку. Когда они подошли, собака бросилась и на них. Пришлось применить оружие, - рассказал собеседник.

Собаку ранили в переднюю лапу – только так ее удалось остановить. В скором времени объявилась родственница владельца. Как выяснилось, животное содержалось в частном доме и было на привязи, но крепление цепи оказалось недостаточно прочным, поэтому собака убежалаю

- Родственница вернула собаку на место содержания. Собака жива. Материалы о ненадлежащем содержании животного направлены в комитет регионального Госветнадзора. Предусмотрена ответственность по административной статье «Нарушение правил содержания животных», -добавил собеседник.

Ранее сообщалось, что в нижегородской области домашняя собака насмерть загрызла хозяйку и покусала нескольких жителей деревни. В ходе расследования того случая было установлено, что собака больна бешенством.