Еще 26 платных парковок начнут работать в Нижнем Новгороде с 28 января

Еще 20 платных парковок откроют 31 января
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
26 новых платных парковок откроются в Нижнем Новгороде с 28 января. Об этом «КП Нижний Новгород» сообщили в городской мэрии.
Отмечается, что в областном центре работает 3 парковки закрытого типа, а также 63 парковки открытого типа, причем последние 12 были введены в эксплуатацию 24 января.
Готовящиеся к открытию обновленные парковочные зоны будут располагаться преимущественно в Нижегородском, Канавинском и Советском районах. Это, например, Верхневолжская и Нижневолжская набережные, улицы Грузинская и Стрелка, Белинского, Медицинская и другие.
Кстати, до конца месяца в городе появится еще 20 платных парковок.
Напомним, для местных жителей и льготных категорий граждан на платных парковках действуют специальные разрешения. Подробнее об этом можно узнать на сайте parkovkinn.ru.
КОНКРЕТНО:
28 января начинают работать парковки по следующим адресам:
- Алексеевская (от ул. Октябрьская до ул. Звездинка);
- Академика Блохиной (от ул. Варварская до ул. Ковалихинская);
- Артельная;
- Белинского (вдоль парка им. А.С. Пушкина);
- Б.Печерская (от ул. Пискунова до пл. Сенной);
- Володарского (от ул. Ошарская до ул. Варварская);
- Верхне-Волжская наб. (от пл. Минина и Пожарского до пл. Сенной);
- Горького (напротив д.№4, от пл. Свободы до ТЦ Шоколад);
- Грузинская (от ул. Б.Покровская до ул. Ошарская);
- Ковалихинская (напротив д.№77);
- Маслякова (от ул. Ильинская до пл. Горького);
- Медицинская (от пр-та Гагарина до Кладбищенского проезда);
- Нижне-Волжская наб. (от д. №20А до д. №11);
- Студеная (от ул. Белинского до ул. М.Горького);
- Ульянова (от ул. Нестерова до ул. Семашко, от ул. Семашко до ул. Провиантской);
- Мануфактурная (от ул. Совнаркомовской до д.№18);
- Октябрьской революции (от пер. Холодильный до пр-та Ленина);
- Ошарская (от ул. Володарского до ул. Октябрьская);
- Пушкина (от ул. Тимирязева до ул. Белинского);
- Советская (д.14, вдоль Нижегородской Ярмарки);
- Совнаркомовская (от ул. Мануфактурная до ул. Мурашкинская);
- Стрелка (у дома №4, Собор Александра Невского).