Еще 26 платных парковок начнут работать в Нижнем Новгороде с 28 января

Еще 20 платных парковок откроют 31 января Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

26 новых платных парковок откроются в Нижнем Новгороде с 28 января. Об этом «КП Нижний Новгород» сообщили в городской мэрии.

Отмечается, что в областном центре работает 3 парковки закрытого типа, а также 63 парковки открытого типа, причем последние 12 были введены в эксплуатацию 24 января.

Готовящиеся к открытию обновленные парковочные зоны будут располагаться преимущественно в Нижегородском, Канавинском и Советском районах. Это, например, Верхневолжская и Нижневолжская набережные, улицы Грузинская и Стрелка, Белинского, Медицинская и другие.

Кстати, до конца месяца в городе появится еще 20 платных парковок.

Напомним, для местных жителей и льготных категорий граждан на платных парковках действуют специальные разрешения. Подробнее об этом можно узнать на сайте parkovkinn.ru.

КОНКРЕТНО:

28 января начинают работать парковки по следующим адресам:

- Алексеевская (от ул. Октябрьская до ул. Звездинка);

- Академика Блохиной (от ул. Варварская до ул. Ковалихинская);

- Артельная;

- Белинского (вдоль парка им. А.С. Пушкина);

- Б.Печерская (от ул. Пискунова до пл. Сенной);

- Володарского (от ул. Ошарская до ул. Варварская);

- Верхне-Волжская наб. (от пл. Минина и Пожарского до пл. Сенной);

- Горького (напротив д.№4, от пл. Свободы до ТЦ Шоколад);

- Грузинская (от ул. Б.Покровская до ул. Ошарская);

- Ковалихинская (напротив д.№77);

- Маслякова (от ул. Ильинская до пл. Горького);

- Медицинская (от пр-та Гагарина до Кладбищенского проезда);

- Нижне-Волжская наб. (от д. №20А до д. №11);

- Студеная (от ул. Белинского до ул. М.Горького);

- Ульянова (от ул. Нестерова до ул. Семашко, от ул. Семашко до ул. Провиантской);

- Мануфактурная (от ул. Совнаркомовской до д.№18);

- Октябрьской революции (от пер. Холодильный до пр-та Ленина);

- Ошарская (от ул. Володарского до ул. Октябрьская);

- Пушкина (от ул. Тимирязева до ул. Белинского);

- Советская (д.14, вдоль Нижегородской Ярмарки);

- Совнаркомовская (от ул. Мануфактурная до ул. Мурашкинская);

- Стрелка (у дома №4, Собор Александра Невского).