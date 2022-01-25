12 нижегородских спортсменов поедут на Олимпиаду в Пекин. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сразу 12 нижегородских спортсменов станут участниками Олимпийских зимних игр в Пекине. В составе российской сборной они будут сражаться за медали конькобежном спорте, лыжных гонках, лыжном двоеборье, прыжках на лыжах с трамплина и хоккее.

- Желаю удачи всем представителям Нижегородской области и национальной команды в Пекине, -обратился к спортсменам губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Сегодня России особенно важны ваши выступления. Вы уже достигли огромного успеха, пробившись на Олимпиаду. Важно сохранить победный настрой.

Напомним, зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут в период с 4 по 20 февраля. Участниками Олимпиады станут около четырех тысяч спортсменов. Им предстоит показать свои навыки в 15 зимних видах спорта – от биатлона до скелетона, от керлинга до хоккея. Кстати, Пекин станет первым городом за всю историю Олимпийски игр, успевшим принять и зимние, и летние Олимпийские игры.

КОНКРЕТНО

Кто поедет на Олимпиаду от Нижегородской области?

Конькобежный спорт:

- Наталья Воронина

- Дарья Качанова

- Елизавета Голубева

- Сергей Трофимов

Лыжные гонки:

- Артем Мальцев

Лыжное двоеборье:

- Артем Галунин

Прыжки на лыжах с трамплина:

Роман Трофимов

Женский хоккей:

- Ангелина Гончаренко

- Елена Проворова

- Виктория Кулишова

- Оксана Братищева

- Валерия Меркушева