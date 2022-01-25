Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
-10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт25 января 2022 9:23

12 нижегородских спортсменов поедут на Олимпиаду в Пекин

Среди них лыжники, конькобежцы и хоккеисты
Авторы (2):
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
12 нижегородских спортсменов поедут на Олимпиаду в Пекин.

12 нижегородских спортсменов поедут на Олимпиаду в Пекин.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сразу 12 нижегородских спортсменов станут участниками Олимпийских зимних игр в Пекине. В составе российской сборной они будут сражаться за медали конькобежном спорте, лыжных гонках, лыжном двоеборье, прыжках на лыжах с трамплина и хоккее.

- Желаю удачи всем представителям Нижегородской области и национальной команды в Пекине, -обратился к спортсменам губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Сегодня России особенно важны ваши выступления. Вы уже достигли огромного успеха, пробившись на Олимпиаду. Важно сохранить победный настрой.

Напомним, зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут в период с 4 по 20 февраля. Участниками Олимпиады станут около четырех тысяч спортсменов. Им предстоит показать свои навыки в 15 зимних видах спорта – от биатлона до скелетона, от керлинга до хоккея. Кстати, Пекин станет первым городом за всю историю Олимпийски игр, успевшим принять и зимние, и летние Олимпийские игры.

КОНКРЕТНО

Кто поедет на Олимпиаду от Нижегородской области?

Конькобежный спорт:

- Наталья Воронина

- Дарья Качанова

- Елизавета Голубева

- Сергей Трофимов

Лыжные гонки:

- Артем Мальцев

Лыжное двоеборье:

- Артем Галунин

Прыжки на лыжах с трамплина:

Роман Трофимов

Женский хоккей:

- Ангелина Гончаренко

- Елена Проворова

- Виктория Кулишова

- Оксана Братищева

- Валерия Меркушева