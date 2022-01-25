12 нижегородских спортсменов поедут на Олимпиаду в Пекин.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Сразу 12 нижегородских спортсменов станут участниками Олимпийских зимних игр в Пекине. В составе российской сборной они будут сражаться за медали конькобежном спорте, лыжных гонках, лыжном двоеборье, прыжках на лыжах с трамплина и хоккее.
- Желаю удачи всем представителям Нижегородской области и национальной команды в Пекине, -обратился к спортсменам губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Сегодня России особенно важны ваши выступления. Вы уже достигли огромного успеха, пробившись на Олимпиаду. Важно сохранить победный настрой.
Напомним, зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут в период с 4 по 20 февраля. Участниками Олимпиады станут около четырех тысяч спортсменов. Им предстоит показать свои навыки в 15 зимних видах спорта – от биатлона до скелетона, от керлинга до хоккея. Кстати, Пекин станет первым городом за всю историю Олимпийски игр, успевшим принять и зимние, и летние Олимпийские игры.
КОНКРЕТНО
Кто поедет на Олимпиаду от Нижегородской области?
Конькобежный спорт:
- Наталья Воронина
- Дарья Качанова
- Елизавета Голубева
- Сергей Трофимов
Лыжные гонки:
- Артем Мальцев
Лыжное двоеборье:
- Артем Галунин
Прыжки на лыжах с трамплина:
Роман Трофимов
Женский хоккей:
- Ангелина Гончаренко
- Елена Проворова
- Виктория Кулишова
- Оксана Братищева
- Валерия Меркушева