Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 27 января 2022 года: Нижегородские поликлиники приостановили диспансеризацию из-за ситуации с COVID-19 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным на 01:00 27 января 2022 года, за минувшие сутки на территории региона было выявлено 1511 новых случаев коронавируса, из них 281 человек был госпитализирован. Общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 245 516 человек.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 199 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 225 042 жителя Нижегородской области

К сожалению, число умерших выросло до 10 421 человек, ещё двадцать один нижегородец не смог побороть коронавирусную инфекцию.

К слову, в 10 районах Нижегородской области новых заражений COVID-19 не было обнаружено и вовсе.

Напомним, ранее мы писали, что с 26 января в поликлиниках Нижегородской области приостановили проведение диспансеризации и профосмотров из-за ситуации с распространением COVID-19.

Также стало известно, что в медицинские учреждения вновь нужны волонтеры, которые смогут заняться развозом врачей по адресам, включаться в работу «горячих линий» и займутся работой с формами отчётностей.

Тем временем суд не удовлетворил иск нижегородцев, несогласных с обязательной вакцинацией от COVID-19.

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