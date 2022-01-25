Пятиэтажный хостел вспыхнул в Канавинском районе Нижнего Новгорода

Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пятиэтажное здание с хостелом и офисными помещениями вспыхнуло в Канавинском районе Нижнего Новгорода днем 25 января, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании в здании на улице Гордеевской, 105 поступило в экстренную службу в 16:34. На первом этаже здесь располагается хостел, а со второго по пятый этаж занимают офисы различных компаний. Прибывшие пожарные установили, что пожар произошел именно в хостеле - горело имущество в одной из комнат.

- Погибших и пострадавших нет. Силами пожарно-спасательных подразделений были эвакуированы 37 человек, детей среди них нет, - подчеркнули в МЧС.

Уже в 16:57 пожар был полностью ликвидирован, его площадь составила 10 квадратных метров. В настоящее время устанавливается причина произошедшего.

Ранее сообщалось о подобном пожаре на улице Советской. Горел чердак хостела. Общая площадь пожара тогда составила 100 квадратных метров. Погибших и пострадавших также не было.