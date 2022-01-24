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Общество24 января 2022 13:22

«Спасатели эвакуируют людей». Что случилось на нижегородской канатной дороге 24 января

Нижегородцев напугал человек, спускающийся по верёвке из кабинки канатной дороги
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Такую картину увидели нижегородцы днем 24 января.

Такую картину увидели нижегородцы днем 24 января.

Фото: принтскрин видео.

Днем 24 января в нижегородских интернет-сообществах появилось видео, снятое очевидцами под канатной дорогой в районе Гребного канала. На кадрах видно, как человек на тросе спускается с большой высоты из кабинки канатной дороги.

- Канатка встала. Спасатели-МЧСники, похоже, эвакуируют людей из кабинок, - предположила девушка, проезжавшая мимо и снявшая это видео. Ролик опубликован в телеграм-канале «В Нижнем».

Под кабинкой, из которой спускался человек, действительно стояла служебная ГАЗель МЧС и несколько сотрудников ведомства, подъезд с дороги к месту событий перекрывал камаз.

Как удалось выяснить «КП – Нижний Новгород», никакого инцидента на канатной дороге не произошло, просто соответствующие службы отрабатывали порядок действий во время чрезвычайной ситуации.

- На канатной дороге проводились учения областными спасателями, - пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Информацию подтвердили и на самой канатке. Как сообщили "КП - Нижний Новгород" в администрации перевозчика, каких-либо неудобств пассажиры из-за учений не испытали.

- Плановые спасательные учения МЧС проходили во время технического регламента. Канатная дорога возобновила свою работу в 13.00 - так же, как это бывает каждые понедельник и четверг при техническом регламенте, - пояснили в АО «Нижегородские канатные дороги».

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