«Спасатели эвакуируют людей». Что случилось на нижегородской канатной дороге 24 января

Такую картину увидели нижегородцы днем 24 января. Фото: принтскрин видео.

Днем 24 января в нижегородских интернет-сообществах появилось видео, снятое очевидцами под канатной дорогой в районе Гребного канала. На кадрах видно, как человек на тросе спускается с большой высоты из кабинки канатной дороги.

- Канатка встала. Спасатели-МЧСники, похоже, эвакуируют людей из кабинок, - предположила девушка, проезжавшая мимо и снявшая это видео. Ролик опубликован в телеграм-канале «В Нижнем».

Под кабинкой, из которой спускался человек, действительно стояла служебная ГАЗель МЧС и несколько сотрудников ведомства, подъезд с дороги к месту событий перекрывал камаз.

Как удалось выяснить «КП – Нижний Новгород», никакого инцидента на канатной дороге не произошло, просто соответствующие службы отрабатывали порядок действий во время чрезвычайной ситуации.

- На канатной дороге проводились учения областными спасателями, - пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Информацию подтвердили и на самой канатке. Как сообщили "КП - Нижний Новгород" в администрации перевозчика, каких-либо неудобств пассажиры из-за учений не испытали.

- Плановые спасательные учения МЧС проходили во время технического регламента. Канатная дорога возобновила свою работу в 13.00 - так же, как это бывает каждые понедельник и четверг при техническом регламенте, - пояснили в АО «Нижегородские канатные дороги».