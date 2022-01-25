Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
-10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье24 января 2022 22:00

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 25 января 2022 года: Названы пять основных симптомов омикрон-штамма

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Нижнем Новгороде на 25 января
Валерия МУРОМЦЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 25 января 2022 года.

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 25 января 2022 года.

Фото: Александр ГЛУЗ

В Нижегородской области за минувшие сутки зарегистрировано 714 новых заражений коронавирусной инфекцией. Это на 43% меньше, чем днем ранее. При этом число пациентов, умерших от ковида, составило 24 человека.

По данным регионального минздрава, сейчас коечный фонд загружен на 71%. За последние сутки выздоровело 196 человек. Как ранее заявил глава ведомства, из-за повсеместного распространения коронавируса в будущем все нижегородские больницы могут стать «красной зоной».

В регионе регистрируются случаи заражения омикрон-штаммом. Как рассказал Давид Мелик-Гусейнов, к основным симптомам коронавируса, вызванного этим возбудителем, относятся насморк, головная боль, расстройство стула, боль в горле и осиплость голоса.

- Средний инкубационный период при омикрон-штамме составляет 3,2 дня. Средний срок длительности болезни у вакцинированных 5,6 дня, в невакцинированных - 12,1 дня, - написал Давид Мелик-Гусейнов.

За прошедшую неделю спрос на вакцины от коронавируса среди нижегородцев вырос на 15%. На сегодняшний день в регионе привито более 1,78 млн человек.

Коронавирус Covid-19КАРТИНА ДНЯКоронавирус в Нижнем Новгороде 2021: последние новости
0