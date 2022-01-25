Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 25 января 2022 года: Названы пять основных симптомов омикрон-штамма

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 25 января 2022 года. Фото: Александр ГЛУЗ

В Нижегородской области за минувшие сутки зарегистрировано 714 новых заражений коронавирусной инфекцией. Это на 43% меньше, чем днем ранее. При этом число пациентов, умерших от ковида, составило 24 человека.

По данным регионального минздрава, сейчас коечный фонд загружен на 71%. За последние сутки выздоровело 196 человек. Как ранее заявил глава ведомства, из-за повсеместного распространения коронавируса в будущем все нижегородские больницы могут стать «красной зоной».

В регионе регистрируются случаи заражения омикрон-штаммом. Как рассказал Давид Мелик-Гусейнов, к основным симптомам коронавируса, вызванного этим возбудителем, относятся насморк, головная боль, расстройство стула, боль в горле и осиплость голоса.

- Средний инкубационный период при омикрон-штамме составляет 3,2 дня. Средний срок длительности болезни у вакцинированных 5,6 дня, в невакцинированных - 12,1 дня, - написал Давид Мелик-Гусейнов.

За прошедшую неделю спрос на вакцины от коронавируса среди нижегородцев вырос на 15%. На сегодняшний день в регионе привито более 1,78 млн человек.