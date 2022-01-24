Морозная и пасмурная погода ожидается в Нижнем Новгороде на неделе с 24 января. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Новгороде ожидается пасмурная и морозная погода на предстоящей неделе с 24 по 30 января. Температура воздуха будет колебаться в пределах -10…-14 градусов, и лишь к выходным станет немного теплее.

Согласно прогнозу «Гисметео», в понедельник ожидается облачная погода с температурой воздуха -9…-11 градусов. Осадков в этот день не предвидится, ветер слабый. Атмосферное давление повышено, 769 миллиметров ртутного столба.

Во вторник будет чуть холоднее: столбики термометров покажут до -12 градусов, южный ветер при этом усилится до 7 метров в секунду. Осадков не ожидается, а атмосферное давление начнет постепенно снижаться, и к вечеру достигнет показателя 757 миллиметров ртутного столба.

В среду, 26 января, температура воздуха составит -12 градусов. Нижегородцев ждет пасмурная погода и небольшой снег в течение дня. Ветер южный 2-4 метра в секунду. На дорогах снежный налет, будьте осторожны. Атмосферное давление чуть выше нормы, 754 миллиметров ртутного столба.

В ночь на четверг похолодает до -14, однако днем столбики термометров покажут -10 градусов. Синоптики обещают небольшой снег и слабый, едва ощутимый ветер. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба.

В пятницу по-прежнему будет пасмурно, -10…-13 градусов. Ветер усилится до 4 метров в секунду, а атмосферное давление составит 753 миллиметров ртутного столба. В течение дня осадков не ожидается, небольшой кратковременный снег возможен лишь после 18 часов вечера.

В субботу и воскресенье потеплеет до комфортных -7, однако юго-восточный ветер при этом усилится до 8 метров в секунду. В выходные синоптики прогнозируют снег и по-прежнему пасмурную погоду.