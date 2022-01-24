12 новых платных парковок открывают в Нижнем Новгороде 24 января

До конца января планируется открыть еще 46 парковок. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

12 новых платных парковок вводят в Нижнем Новгороде 24 января. Об этом «КП-Нижний Новгород» сообщили в администрации города.

По имеющейся информации, многие из них будут располагаться на знаковых локациях города – Зеленском съезде, улицах Алексеевской, Горького, Нестерова, Самаркандской и других. До конца января планируется открыть еще 46 парковок.

В администрации также добавили, что в настоящее время в городе работает 3 парковки закрытого типа – на площади Горького, улице Ковалихинской и площади Революции. Кроме того, в эксплуатацию введена 51 парковка открытого типа.

Напомним, что платные парковки вводятся поэтапно в рамках концессии с ПАО «Мегафон». Для резидентов и льготных категорий граждан действуют специальные парковочные разрешения. Подать заявление на получение этих разрешений можно через портал госуслуг или очно в МФЦ. Порядок получения разрешений и актуальную информацию о действующих парковках можно уточнить на интернет-ресурсе parkovkinn.ru. Парковочное разрешение действует один год с момента получения уведомления о включении в соответствующий реестр.

КОНКРЕТНО:

С 24 января начинают работу платные парковки по следующим адресам:

- Алексеевская, 26;

- Горького (от ул. Ильинской до пл. М.Горького, от д. №148 до д.140, от пл. Свободы до ТЦ Шоколад);

- Зеленский съезд (четная сторона);

- Ижорская (от ул. М.Горького до ул. Белинского);

- Костина (от ул. Белинского до пл. Горького);

- Нестерова (от ул. Ульянова до Верхне-Волжской наб.);

- Провиантская (от ул. Ижорская до ул. М.Горького);

- Заречный б-р (от пр-та Ленина до трамвайных путей, со стороны домов от пр. Ленина до д.№4);

- Портовый переулок;

- Самаркандская (у дома №4б корп.1 по ул. Стрелка).

28 января начинают действовать еще 26 платных парковок:

- Алексеевская (от ул. Октябрьская до ул. Звездинка);

- Академика Блохиной (от ул. Варварская до ул. Ковалихинская);

- Артельная;

- Белинского (вдоль парка им. А.С. Пушкина);

- Б.Печерская (от ул. Пискунова до пл. Сенной);

- Володарского (от ул. Ошарская до ул. Варварская);

- Верхне-Волжская наб. (от пл. Минина и Пожарского до пл. Сенной);

- Горького (напротив д.№4, от пл. Свободы до ТЦ Шоколад);

- Грузинская (от ул. Б.Покровская до ул. Ошарская);

- Ковалихинская (напротив д.№77);

- Маслякова (от ул. Ильинская до пл. Горького);

- Медицинская (от пр-та Гагарина до Кладбищенского проезда);

- Нижне-Волжская наб. (от д. №20А до д. №11);

- Студеная (от ул. Белинского до ул. М.Горького);

- Ульянова (от ул. Нестерова до ул. Семашко, от ул. Семашко до ул. Провиантской);

- Мануфактурная (от ул. Совнаркомовской до д.№18);

- Октябрьской революции (от пер. Холодильный до пр-та Ленина);

- Ошарская (от ул. Володарского до ул. Октябрьская);

- Пушкина (от ул. Тимирязева до ул. Белинского);

- Советская (д.14, вдоль Нижегородской Ярмарки);

- Совнаркомовская (от ул. Мануфактурная до ул. Мурашкинская);

- Стрелка (у дома №4, Собор Александра Невского).

31 января в эксплуатацию вводятся еще 20 платных парковочных зон:

- Алексеевская (от ул. Октябрьская до ул. Звездинка);

- Академика Блохиной (от ул. Варварская до ул. Ковалихинская);

- Артельная;

- Белинского (вдоль парка им. А.С. Пушкина);

- Б.Печерская (от ул. Пискунова до пл. Сенной);

- Володарского (от ул. Ошарская до ул. Варварская);

- Верхне-Волжская наб. (от пл. Минина и Пожарского до пл. Сенной);

- Горького (напротив д.№4, от пл. Свободы до ТЦ Шоколад);

- Грузинская (от ул. Б.Покровская до ул. Ошарская);

- Ковалихинская (напротив д.№77);

- Маслякова (от ул. Ильинская до пл. Горького);

- Медицинская (от пр-та Гагарина до Кладбищенского проезда);

- Нижне-Волжская наб. (от д. №20А до д. №11);

- Студеная (от ул. Белинского до ул. М.Горького);

- Ульянова (от ул. Нестерова до ул. Семашко, от ул. Семашко до ул. Провиантской);

- Мануфактурная (от ул. Совнаркомовской до д.№18);

- Октябрьской революции (от пер. Холодильный до пр-та Ленина);

- Ошарская (от ул. Володарского до ул. Октябрьская);

- Пушкина (от ул. Тимирязева до ул. Белинского);

- Советская (д.14, вдоль Нижегородской Ярмарки);

- Совнаркомовская (от ул. Мануфактурная до ул. Мурашкинская);

- Стрелка (у дома №4, Собор Александра Невского);

- Алексеевская (от ул. Октябрьская до ул. Звездинка);

- Академика Блохиной (от ул. Варварская до ул. Ковалихинская);

- Артельная;

- Белинского (вдоль парка им. А.С. Пушкина);

- Б.Печерская (от ул. Пискунова до пл. Сенной);

- Володарского (от ул. Ошарская до ул. Варварская);

- Верхне-Волжская наб. (от пл. Минина и Пожарского до пл. Сенной);

- Горького (напротив д.№4, от пл. Свободы до ТЦ Шоколад);

- Грузинская (от ул. Б.Покровская до ул. Ошарская);

- Ковалихинская (напротив д.№77);

- Маслякова (от ул. Ильинская до пл. Горького);

- Медицинская (от пр-та Гагарина до Кладбищенского проезда);

- Нижне-Волжская наб. (от д. №20А до д. №11);

- Студеная (от ул. Белинского до ул. М.Горького);

- Ульянова (от ул. Нестерова до ул. Семашко, от ул. Семашко до ул. Провиантской);

- Мануфактурная (от ул. Совнаркомовской до д.№18);

- Октябрьской революции (от пер. Холодильный до пр-та Ленина);

- Ошарская (от ул. Володарского до ул. Октябрьская);

- Пушкина (от ул. Тимирязева до ул. Белинского);

- Советская (д.14, вдоль Нижегородской Ярмарки);

- Совнаркомовская (от ул. Мануфактурная до ул. Мурашкинская);

- Стрелка (у дома №4, Собор Александра Невского).