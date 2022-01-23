Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 23 января 2022 года: Новый антирекорд суточной заболеваемости установили в регионе Фото: Артем КИЛЬКИН

По данным на 01:00 23 января 2022 года, за последние сутки в Нижегородской области было выявлено 1 358 новых случаев заражения COVID-19, что стало новым антирекордом. Так, общее число зараженных коронавирусной инфекцией в регионе достигло 241 392 человек.

А вот число выздоровевших за минувшие сутки составило всего 35 нижегородцев. Общее количество жителей региона, перенесших коронавирус, достигло 224 260 человек.

К сожалению, количество смертей увеличилось до 10 339 — за последние сутки умерло ещё двадцать девять нижегородцев.

- По состоянию на 21 января, коллективный иммунитет в регионе составляет 65,2%. Полную вакцинацию прошли 1 758 283 нижегородца, - отмечается на портале стопкоронавирус.рф.

Напомним, что регион находится в начале пятой волны коронавируса, чем это объясняется, и чего ждать дальше ранее мы писали в нашем материале.

- Сами видите, вирус мутирует – поэтому необходима и вакцинация, и ревакцинация. Мы советуем делать прививку каждые полгода, это позволит поддерживать необходимый уровень антител и защиты организма, - подчеркнула заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора Наталья Садыкова.

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