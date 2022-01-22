Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 22 января 2022 года: Более 1 тысячи случаев COVID-19 диагностировали за сутки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным на 01:00 22 января 2022 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 240 034 человека. Только за минувшие сутки на территории региона было выявлено 1 116 новых случаев, что является новым рекордом. Таким образом, суточная заболеваемость в Нижегородской области почти увеличилась в два раза.

Также, с начала пандемии переболели коронавирусом уже 224 225 жителей Нижегородской области. Число новых выздоровевших пациентов за сутки достигло 59 человек.

К сожалению, за последние сутки двадцать один человек не смог побороть коронавирусную инфекцию, число умерших сейчас составляет уже 10 310 человек.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области на 22 января Фото: Яндекс

По ежедневной заболеваемости COVID-19 Нижегородская область сейчас занимает четвёртое место. Выше находятся Москва (15 987 человек), Санкт-Петербург (5 922 человека) и Московская область (4 424 человека).

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