Вор украл два ящика для пожертвований из аптеки в Заволжье. Фото: Александр РОГОЗА

В Заволжье вор украл из местной аптеки два ящика для пожертвований. Когда подозреваемого задержали, оказалось, что он является жильцом соседнего дома. Об этом «КП – Нижний Новгород» рассказал источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 15 января в аптеке на проспекте Дзержинского. Около трех часов дня туда зашел мужчина и открыто похитил два ящика для пожертвований, установленные в торговом зале. Все это происходило на глазах изумленного фармацевта, но сделать ничего женщина не смогла, разве что позвонить в полицию, когда грабитель ушел.

Сотрудники полиции посмотрели записи с камер видеонаблюдения, установили личность подозреваемого и вскоре задержали его. Им оказался безработный мужчина, проживающий в доме через дорогу от аптеки. Ранее он уже был судим за кражу.

Мужчина во всем признался и вернул украденные ящики – сколько в них было денег, источник не уточнил. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.