Более 400 человек эвакуировали из школы Дзержинска из-за короткого замыкания

Днем в школе сработала пожарная сигнализация. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Срочная эвакуация была объявлена в школе №24 Дзержинска днем 21 января. Причиной переполоха стала пожарная тревога, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

- Сообщение о задымлении школы №24 на улице Марковникова поступило в пятницу в 12:46. Произошло короткое замыкание в электрощитовой, возгорания не последовало, - рассказали в ведомстве.

Из здания было эвакуировано 400 учеников и 40 взрослых. На данный момент учебный процесс возобновлен.

Напомним, неделю назад по школам Нижнего Новгорода прокатилась очередная волна эвакуаций. В десятках образовательных учреждений был нарушен учебный процесс из-за сообщений о минировании, которые, к счастью, оказались ложными.