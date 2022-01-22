Иномарка не уступила дорогу и столкнулась с маршруткой в Нижнем Новгороде 22 января

Авария произошла на улице Касьянова. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Очередное ДТП с общественным транспортом произошло в Нижнем Новгороде днем 22 января. ПАЗик и легковушка столкнулись на улице Касьянова, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Около часа дня водитель легкового автомобиля марки «Хендай», поворачивая налево, не уступил дорогу пассажирской маршрутке и вылетел прямо наперерез, в результате въехав ей прямо в бочину. Известно, что за рулем иномарки находился 30-летний мужчина.

- Виновник ДТП получил незначительные телесные повреждения, от госпитализации отказался, - рассказали в ведомстве. - Предварительно, пассажиры автобуса за медицинской помощью не обращались.

Все причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В настоящее время все причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются сотрудниками ГИБДД.

Напомним, похожий случай произошел в Нижнем Новгороде вечером 20 января, вот только тогда ДТП чудом удалось избежать. Водитель маршрутки ушёл от удара, круто развернув транспортное средство на 180 градусов.

Известно, что в салоне маршрутки в тот момент находилось 4 пассажира. Никто из них не пострадал, все отделались лёгким испугом, об этом свидетельствуют записи камер.

Кстати, водителя легкового автомобиля, не уступившего дорогу пассажирскому автобусу, почти сразу же задержали полицейские и привлекли его к административной ответственности.

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