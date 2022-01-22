Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» ушёл на карантин из-за вспышки коронавируса

Сейчас ожидается решение Единой Лиги ВТБ о дальнейших действиях. Фото: БК Нижний Новгород

Основная команда баскетбольного клуба «Нижний Новгород» уходит на карантин из-за вспышки коронавируса. У части игроков и представителей команды оказались положительными тесты на COVID-19. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

В воскресенье, 23 января, в Краснодаре должна была состояться игра Единой Лиги ВТБ между БК «Нижний Новгород» и «Локомотивом-Кубань». Накануне выезда члены нижегородского клуба прошли обязательное тестирование, которое и подтвердило не утешительный диагноз, о чем незамедлительно сообщили Лиге.

- 22 января было проведено дополнительное ПЦР-тестирование,- добавили представители клуба. - Согласно требованиям Роспотребнадзора в связи со сложившейся ситуацией наша команда вынуждена уйти на карантин, из-за чего не сможет вылететь на игру в Краснодар.

Сейчас баскетбольный клуб «Нижний Новгород» ожидает решения Единой Лиги ВТБ о дальнейших действиях и переносе запланированных игр.

Напомним, ранее 13 членов хоккейной команды «Торпедо» заболели коронавирусом, из-за чего было решено не проводить матчи с командами «Барыс» и «Куньлунь Ред Стар».

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