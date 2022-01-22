Видео из салона дрифтующей нижегородской маршрутки появилось в сети

Никто из пассажиров не пострадал. Фото: скрин из видео. Фото: СОЦСЕТИ

Видео изнутри «дрифтующей» маршрутки, чудом ушедшей от столкновения с легковушкой в Нижнем Новгороде, появилось в сети. Действие происходило вечером 20 января и, к счастью, на тот момент в общественном транспорте не было много пассажиров – в салоне находилось всего 4 человека, никто из них не пострадал.

На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, можно увидеть, что в момент крутого разворота пассажиры вели себя спокойно и лишь посильнее ухватились за поручни, чтобы удержать себя на месте. Скорее всего, люди всё-таки испугались, но виду и вовсе не подали.

- Такие все спокойные. Хорошо, что никто не пострадал, - подметила в соцсетях нижегородка Екатерина Хорошавина.

- Просто не успели осознать опасность, - предположил другой местный житель Иван Славкин.

К слову, на видео с другого ракурса также чётко видно, что водитель маршрутки предпринял всевозможные меры по избежанию ДТП с подрезавшей его Ладой. Мужчина не только смог увернуться от столкновения, но и не допустил опрокидывания транспортного средства, удержав его на колёсах.

- А когда Доминик Торетто устроился на 57 маршрут водителем? – пестрили подписи к публикации в сети.

Произошедшее вызвало настоящий резонанс в Интернете и, наверное, только ленивый не успел оставить свой комментарий по этой теме. Люди, в основном, хвалили водителя маршрутки за его мастерство, но и не забывали о том, что человека, сидящего за рулем легковушки, стоит поймать и наказать.

Сотрудники полиции водителя Лады, который не уступил автобусу дорогу, выезжая на шоссе с прилегающей территории, нашли быстро и составили на него протокол по статье: «Нарушение правил проезда перекрестков».

- По данному факту отдельным батальоном ГИБДД УМВД России по Нижнему Новгороду инициирована проверка, сообщений от граждан в Госавтоинспекцию не поступало. В короткие сроки водитель легкового автомобиля был установлен и доставлен в отдел полиции, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Кстати, задержанный нижегородец ранее к административной ответственности не привлекался, да и водителем стал совсем недавно – стаж его вождения всего 5 месяцев.

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