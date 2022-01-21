Гироскопия – наше всё

Начальник цеха №49 Евгений Семенихин и мастер Галина Горина на сборочном участке

Сборочному цеху №49 АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» исполнилось 50 лет.

В ноябре прошлого года начальником 49-го назначен Евгений Семенихин. О том, как живет цех №49, – в интервью с руководителем.

– Евгений Владимирович, цех №49 сегодня – это…

– … сердце производства АПЗ. И не только сегодня, но и всегда. Гироскопия – это основное направление предприятия. Большинство характеристик систем, выпускаемых АПЗ, зависит от качества и точности свободных гироскопов, датчиков угловых скоростей, акселерометров и другой точнейшей техники, которую собирают в цехе №49. Таких мощных цехов, как наш, – и по номенклатуре выпускаемой продукции, и по численности работающих – в России единицы. Так что нам есть чем гордиться.

– Гироскопист – это призвание?

– Безусловно. Сборка гироскопических датчиков – одна из самых сложных. Работа требует особых знаний, мастерству учатся годами. Автоматизировать этот процесс пока невозможно: еще не придумали такое оборудование, которое заменит золотые руки сборщика. Наши гироскописты чувствуют зазоры и люфты в сборке даже без приспособлений и мерительного инструмента и могут точно сказать величину зазора даже по перемещению подвижных частей и звуку ударов об упоры. Это и есть профессионализм!

Замечательно, что в цехе сохранилась преемственность поколений. Сегодняшняя молодежь перенимает опыт у знатоков своего дела, и, надеюсь, они станут достойными продолжателями мастерства своих наставников.

– Как сегодня развивается цех?

– Мы расширяемся. В связи с увеличением объемов производства в конце прошлого года запустили новый сборочный участок, полностью укомплектованный оборудованием и кадрами.

За последние три года на техоснащение было затрачено 24,8 млн рублей. За это время в цех поступило 7 климатических камер, две установки очистки и обеззараживания воздуха, балансировочный станок, оптическая делительная головка, цифровые автоколлиматоры, профилометры и другие виды измерительных приборов.

Гироскопия – наше всё

– Евгений Владимирович, волнительно было встать у руля такого большого цеха? Что помогает справиться с такой ответственной нагрузкой?

– Волнительно и в то же время приятно, что мне доверили такое сложное подразделение. С 2011 года я работал здесь заместителем начальника по технологической подготовке, за это время успел изучить специфику цеха, выпускаемые изделия, особенности производства. Сейчас главной опорой для меня является грамотный, трудолюбивый и сплоченный коллектив. За его создание и в целом налаженную систему работы я признателен своему предшественнику Евгению Владимировичу Шаронову.

– Что пожелаете коллективу цеха в юбилей?

– Достижения новых производственных вершин, здоровья всему коллективу. Цех – это наш второй дом. Поэтому желаю мира нашему дому!

Подготовила Ирина Балагурова

Фото Елены Галкиной, Александра Барыкина