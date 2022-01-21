49-й: как всё начиналось

Свой день рождения цех №49 Арзамасского приборостроительного завода традиционно отмечает в первых числах января. Ровно 50 лет назад, сразу после новогодних праздников, этот сборочный цех переехал из первого корпуса в восьмой, где располагается и сегодня. Новоселье и стали считать днем основания цеха. Хотя история 49-го началась гораздо раньше.

Восстановить ее по крупицам помогли сотрудники городского и заводского архивов, специалисты отдела кадров, а также ветеран цеха Николай Баландин.

До 1962 года на предприятии существовал единый сборочный цех, который затем разделили на три: №41 – здесь собирались узлы приборов; №42 – он выпускал высокочувствительные датчики и точные элементы (не путать с нынешним цехом №42, который был образован в 1974 году); №43 – выпускной. Именно 42-й стал основой будущего цеха №49.

Развитие сборки требовало новых производственных площадей. В 1969 году (по данным техпаспорта) в эксплуатацию сдается корпус №8. Общая площадь застройки составила почти 11 тыс. кв.м, общий строительный объем – более 99 тыс. куб.м. По приказу №766 от 2 декабря 1969 года здесь организован 2-й сборочный цех, которому присвоен номер 39. Первым начальником назначен И.И. Волков. Созданный цех предназначен для производства датчиков угловых скоростей (ДУС), датчиков линейных ускорений (ДЛУ) и других изделий высокой точности.

Однако строительно-монтажные работы в новом корпусе продолжались еще почти два года. Это связано с повышенными требованиями к сборочному производству. В начале октября 1971 года для приемки корпуса №8 после реконструкции создается рабочая комиссия.

Месяцем позже, 12 ноября, издается приказ №510 об объединении сборочных цехов №42 и №39 с присвоением новому цеху номера 49. 31 декабря Государственная комиссия под председательством главного инженера завода Н.В. Хряпова принимает корпус, и в начале только наступившего 1972 года «сборка» начинает переезд.

50-летие отмечает цех №49 Арзамасского приборостроительного завода

В новом цехе организовали два производства: 1-е занималось датчиками угловых скоростей, 2-е – трехстепенными гироскопами.

– Рассказывали, что номер цеха – 49 – получился так: от 42-го взяли первую цифру, а от 39-го – вторую, чтобы, мол, никому обидно не было, – пояснил Николай Баландин. – Корпус №8, куда цех переехал, был уникальным для того времени. Впервые в нем появился климатический зал для обеспечения производства специальными условиями. Комплекс оборудования контролировал атмосферу на рабочих участках по температуре, влажности и запыленности.

Ирина Балагурова