Для работ высокой сложности

Техперевооружение_микроскопы в цехе 37

В АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» в рамках программы техперевооружения продолжается оснащение цехов новым оборудованием.

Лабораторные стереоскопические микроскопы поступили в сборочные и механический цеха.

В цех №49 на участок сборки гироскопических приборов поступило десять микроскопов.

– С ними работают слесари-сборщики. Необходимость в дополнительных микроскопах возникла в связи с увеличением плана выпуска датчиков угловых скоростей, акселерометров, динамически настраиваемых гироскопов и других изделий, – рассказал Владимир Томилин, заместитель начальника цеха по подготовке производства. – На участке организованы новые рабочие места, где будут выполняться операции с миниатюрными деталями. Еще 30 микроскопов скоро придут на участки динамически настраиваемых гироскопов и акселерометров.

В цехе №53 три микроскопа установили на слесарном участке, где для контроля качества их уже используют слесари МСР. Еще семь поступили в цех №37 на участок сборки датчиков.

На участок пропитки цеха №42 приобретен сушильный шкаф.

Шкафы этой модели уже есть на участке, они хорошо себя зарекомендовали. Отличаются высокой временной и пространственной точностью температуры, ее широким диапазоном – от +10 до +300 градусов С. За счет функции принудительной конвекции тепловые процессы в шкафу протекают с высокой эффективностью. В числе преимуществ и экономное энергопотребление.

Сушильный шкаф

Барабан для нанесения гальванического покрытия на детали поступил в цех №16.

Детали помещают в специальное загрузочное окно, затем барабан погружают в ванну с раствором, где во время его вращения происходит равномерное покрытие. Раньше эту операцию проводили вручную с помощью металлической сетки.

Всего за 2021 год поступило пять таких приспособлений на разные участки гальванического цеха. Это улучшило качество покрытия, сократилось время проведения операции.

Техперевооружение_барабан в цехе 16

Новую ультразвуковую ванну в ближайшее время установят на участке химического никелирования цеха №16.

Предназначено оборудование для очистки деталей от жиров, масел, полировальных паст и других технологических загрязнений. Обеспечивает быструю бережную очистку, без механических повреждений, в самых труднодоступных местах.

Пресс-служба АО «АПЗ»

Фото Елены Галкиной и Александра Барыкина.