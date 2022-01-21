Старт проекту

Молодые специалисты АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» - инженер-конструктор ОГК Егор Кечин и инженер-технолог СГТ Николай Зубков - выиграли грант конкурса молодежных проектов и инициатив «Молодой Арзамас».

На грантовом конкурсе, партнером которого является АО «АПЗ», в номинации «Наука и образование» ребята, студенты 2 курса магистратуры Арзамасского политехнического института (филиала) Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева, представили научно-технический проект «Бактерицидная сушилка».

Идею этого прибора в прошлом году презентовал Николай Зубков на заводском конкурсе проектов новой гражданской продукции. Работа заинтересовала руководство предприятия, молодой специалист занял первое место. Вместе с Егором Кечиным и преподавателями АПИ НГТУ кандидатом технических наук доцентом Андреем Гуськовым и кандидатом экономических наук Лилией Борисковой доработали и оформили проект. От АПЗ ребята заручились письмом поддержки, что предприятие готово оказать информационную и техническую помощь в реализации проекта.

– Конкурс проходил в два этапа, – рассказал Егор Кечин. – Первый – заочный, второй – презентация проекта. Цель нашей работы – реализация усовершенствованных конструкций бактерицидной сушилки, с применением ультрафиолетовой лампы УФО, а также жидкостным санитайзером. Для оптимальной реализации проектных решений на рынке было предложено несколько вариантов исполнения сушилок: погружной тип конструкции и стандартный.

Ребята получили грант в размере 33 тыс. рублей. Эти средства они направят на изготовление 3D-модели конструкции. К апрелю планируют сделать опытный образец сушилки.

Наталья Глазунова

Фото Татьяны Лисенковой

На снимке: инженер-конструктор отдела главного конструктора Егор Кечин, инженер-технолог службы главного технолога Николай Зубков.