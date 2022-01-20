Форсаж по-нижегородски: водитель маршрутки чудом избежал столкновения с легковым автомобилем Фото: группа Вконтакте «Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|»

Водитель маршрутки чудом избежал столкновения с легковым автомобилем на Московском шоссе в Нижнем Новгороде вечером 20 января. Соответствующим видео поделились очевидцы в группе Вконтакте «Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|».

- А когда Доминик Торетто устроился на 57 маршрут водителем?, - гласит подпись под постом в группе.

На кадрах с видеорегистратора видно, что водитель легкового автомобиля не уступил дорогу, выезжая на шоссе с прилегающей территории. В этот момент по дороге ехала маршрутка Т-57, водитель которой попытался избежать столкновения, круто развернув транспортное средство на 180 градусов. Между тем, в социальных сетях жители Нижнего Новгорода активно начали обсуждать видеозапись.

- Крутой дрифт! Водила – топ!, - прокомментировал видео Seryoga Zhukov.

- Правда, красавчик, его надо номинировать на премию лучший водитель автобуса года, - комментирует Жанна Забелина.

- Догнать и наказать, понадают удостоверений! Бедные люди в пазике, надеюсь не пострадали, - пишет Maxim Kozhukhovsky.

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