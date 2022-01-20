Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
-10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия20 января 2022 18:20

Три автомобиля столкнулись на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде 20 января

Обстоятельства произошедшего устанавливаются
Екатерина КУРГУЗОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Три автомобиля столкнулись на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде 20 января

Три автомобиля столкнулись на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде 20 января

Фото: "КП" Архив

Массовая авария произошла в Приокском районе Нижнего Новгорода днем в четверг, 21 января. На проспекте Гагарина столкнулись 3 автомобиля. По предварительным данным ГУ МВД России по региону, в результате аварии пострадал один человек.

Согласно официальным данным, трагедия произошла в 18:50 по адресу проспект Гагарина, 116. В пресс-службе ведомства сообщили, что предварительно 34-летний водитель «Митсубиси Лансер» выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя автомобилями.

В результате ДТП пострадал один человек - водитель автомобиля «Митсубиси». В настоящий момент его доставили в больницу.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!

ЧППроисшествия: ЧП
0