Три автомобиля столкнулись на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде 20 января Фото: "КП" Архив

Массовая авария произошла в Приокском районе Нижнего Новгорода днем в четверг, 21 января. На проспекте Гагарина столкнулись 3 автомобиля. По предварительным данным ГУ МВД России по региону, в результате аварии пострадал один человек.

Согласно официальным данным, трагедия произошла в 18:50 по адресу проспект Гагарина, 116. В пресс-службе ведомства сообщили, что предварительно 34-летний водитель «Митсубиси Лансер» выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя автомобилями.

В результате ДТП пострадал один человек - водитель автомобиля «Митсубиси». В настоящий момент его доставили в больницу.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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