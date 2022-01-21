Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 21 января 2022 года: У 661 нижегородца диагностировали коронавирус за сутки
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
По данным на 01:00 21 января 2022 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 238 918 человек. Только за минувшие сутки на территории региона было выявлено 661 новый случай.
Также, с начала пандемии переболели коронавирусом уже 224 166 жителей Нижегородской области. Число новых выздоровевших пациентов за сутки достигло 55 человек.
К сожалению, за последние сутки шестнадцать человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию, число умерших сейчас составляет уже 10 289 человек.
Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области на 21 января Фото: Яндекс
По ежедневной заболеваемости COVID-19 Нижегородская область сейчас занимает четвёртое место. Выше находятся Москва (11 557 человек), Санкт-Петербург (4 753 человек) и Московская область (2 795 человек).
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