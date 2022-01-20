Житель Дзержинска открыл стрельбу во дворе жилого дома

Полиция проводит проверку по факту стрельбы в Дзержинске. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Настоящий переполох случился накануне во дворе одного из домов по улице Буденного в Дзержинске. Там среди ночи мужчина решил пострелять из ружья прямо на улице, чем заставил изрядно поволноваться жителей окрестных домов, проснувшихся от звуков выстрелов.

Двое мужчин попали на камеру домофона одного из подъездов около четырех утра – на кадрах, опубликованных интернет-изданием «Дзержинское время», видно, как один из них несёт в руках ружье. После чего слышны громкие выстрелы, от которых срабатывают сигнализации припаркованных во дворе машин. Самого стрелявшего в этот момент видно не было, поскольку его от камеры заслонил его спутник, открывавший дверь в подъезд.

Взволнованные жители, услышав стрельбу, позвонили в полицию, и сейчас по данному факту проводится проверка. Радует тот факт, что во время инцидента никто не пострадал.

- Полицейскими был установлен и опрошен 37-летний местный житель, который, находясь на улице, произвел три выстрела из ружья в воздух. Оружие было зарегистрировано в установленном порядке. По данному факту проводится проверка, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

По результатам проверки правоохранительные органы примут решение о привлечении нарушителя порядка к ответственности.