Нижегородцам рассказали, почему не стоит покупать красивые даты регистрации брака

Нижегородцы без посредников могут выбирать, в какой день заключить брак. Фото: Олег УКЛАДОВ

Молодые пары из разных регионов России начали продавать красивые даты регистрации брака. За эту услугу они просят от 20 тысяч до 5 миллионов рублей и более.

Так, например, на сайте бесплатных объявлений «Авито» некто, зарегистрировавшийся под именем Станислав, предлагает выкупить дату регистрации 22 февраля 2022 года по цене нескольких квартир.

- Мы с вами идём в ЗАГС. Мы отказываемся, и вы сразу записываетесь на эту дату. Красивая дата и красивая цена, да! Двадцать два миллиона двадцать две тысячи двадцать два рубля, - написал автор объявления.

Это объявление кажется шутливым, но есть такие, которым можно и поверить. Например, Алина из Хабаровского края попросила за эту услугу сравнительно мало – 20 тысяч рублей и даже прикрепила обрезанный скриншот с портала госуслуг.

Среди таких объявлений пока нет нижегородских, но корреспондент «КП-Нижний Новгород» загодя решил поинтересоваться, оказывается ли такая услуга и каков ее механизм. Руководитель ГУ ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова предупреждает – не стоит верить всему, что предлагают в глобальной сети.

-Нет, у нас такого нет, - подчеркнула она, - заявление можно подать очно, предварительно записавшись по телефону. Любая свободная дата будет вам предложена. Кроме того, есть график на портале госуслуг, оттуда также можно выбрать дату и записаться. То, что они делают в интернете, скорее-всего, незаконно, но я с этим не сталкивалась, поскольку у нас нет проблем с этим. Много обращений поступает просто через электронную почту. Всех желающих мы регистрируем в тот день, когда они хотят.

Как рассказали представители сайта "Авито", портал будет блокировать подобные объявления.

- Объявления о переуступке прав на получение тех или иных услуг, действительно, могут быть размещены на платформе, что законно и не нарушает наши внутренние правила. Но мы всегда заботимся о достоверности услуги. Согласно имеющейся информации в данном случае такая переуступка прав не может привести к фактическому получению услуги законным способом. Поэтому во избежание введения пользователей в заблуждение, даже если это было сделано ненамеренно, мы приняли решение отклонять такие объявления, - пояснил "КП - Нижний Новгород" представитель "Авито".

Какие красивые даты будут в 2022 году?

Ольга Краснов Рассказала, что в 2022 году будет несколько красивых дат. Так, в праздник Крещения в нашем регионе заключили брак 83 пары. 22 января будет зеркальная дата. В этот день появятся 89 новых семей. Еще одна красивая дата - 2 февраля, на нее уже подано 178 заявлений. На День веселья 12февраля подано 80 заявлений, а в уже упомянутое 22 февраля в брак намерены вступить 174 нижегородских пары.

- Самыми популярными уже сейчас являются летние даты. День Ивана Купалы 7 июля – подано более 20 заявлений, День семьи любви и верности 8 июля – 102 заявления. Наверное, самой популярной датой в этом году станет 22 июля. Уже сегодня на эту дату подано 226 заявлений, - отметила собеседница.

Также она заметила, что в этом году все даты, связанные с двойками будут красивыми. Кроме того, браки регистрируются в канун Нового года 31 декабря.

Экзотические браки в 2021 году

В прошлом году родилось свыше 23 тысяч нижегородцев. Зарегистрировано более 18 тысяч браков, из них 572 записи о заключении брака с иностранцами. Традиционно это 3% от общего количества актов о заключении брака. Из этого числа в основном вступали в брак граждане из Азербайджана, Армении, Украины, Таджикистана, Узбекистана, Сирии, Белоруссии, Конго, Ирана, Латвии, Франции и Польши. Большинство этих браков заключено с иностранными женихами. Заграничные невесты тоже были, но преимущественно из ближнего зарубежья.

Кроме того, большинство заключенных в 2021 году браков -первичные. В основном вступают в брак в возрасте 25-34 лет.

К слову, с 2022 года россияне получили возможность регистрировать брак в любом органе ЗАГС России без привязки к месту прописки и месту жительства. В теории это значит, что если нет возможности зарегистрироваться в выбранную дату в своем городе, то можно подать заявление через портал госуслуг, а затем вступить в брак в выбранном городе. Таким образом, проблема имеет несколько вариантов решения.

ЧИТАЙТЕ ТКЖЕ:

167 несовершеннолетних нижегородок стали мамами в 2021 году (подробности)

Гранат, Персей, Сулейман, Вишня и Венера. Какие еще имена давали новорожденным в прошлом году (подробности)