Детский городок и огромный банный комплекс: Роскошный особняк продают за 180 млн рублей в Кстовском районе

Основной дом занимает площадь в 594 квадратных метра. Фото: Алексей Сбродов.

Настоящее роскошное имение выставили на продажу в деревне Афонино в Кстовском районе – на территории, помимо основного коттеджа в четыре этажа, расположился банный комплекс, гостевой домик, дом для обслуживающего персонала и даже детский городок. Обойдется такой особняк своему будущему владельцу ни много ни мало в 180 миллионов рублей, не зря же аналитики GiperNN.ru назвали его самым дорогим коттеджем Нижегородской области в 2021 году.

Гостиная. Фото: Алексей Сбродов.

- Все строения выполнены из дорогостоящих материалов, импортная сантехника, мебель, встроенная техника, - пишет автор объявления Алексей Сбродов. - Оперативный показ объекта. Возможен торг реальному покупателю при осмотре комплекса.

Каббинет. Фото: Алексей Сбродов.

В общем, если у вас случайно где-то завалялась такая сумма, то добро пожаловать на осмотр предложенного имения, находящегося на земельном участке в 42 сотки по улице Яблоневая.

Кухня. Фото: Алексей Сбродов.

Основной дом занимает площадь в 594 квадратных метра, из его окон открывается шикарный панорамный вид на Нижний Новгород. Под крышей этого дома есть пять шикарных спален, столько же санузлов с гардеробными, кухня-гостиная, кабинет, бильярдная, также имеется собственный кинозал и спортзал. В дополнение ко всему в доме обустроен лифт, всё-таки то и дело бегать по лестнице или, к примеру, подниматься на четвёртый этаж может быть тяжело.

Обеденный зал. Фото: Алексей Сбродов.

На участке также стоит гостевой домик из оцилиндрованного бревна площадью в 167 квадратных метров и огромный банный комплекс в два этажа на площади в 579 квадратных метров – здесь есть и бассейн, и русская баня, и хамам, и барбекю, и отдельные места для отдыха.

Зона бассейна. Фото: Алексей Сбродов.

Не стоит забывать, что за таким имением необходимо приглядывать 24 на 7, а ещё содержать его в чистоте и порядке, поэтому для охраны и прислуги предусмотрен отдельный дом площадью в 60 квадратных метров.

На участке также находится гараж на две машины и детский городок с горками и качелями.

Напомним, летом 2021 года в Кстово за 43 миллиона рублей продавался особняк с видом на Волгу. Дом продавался вместе с участком 17 соток. Вокруг коттеджа собственный сад – с декоративными растениями, брусчатой дорожкой, беседкой, перголами и даже фонтаном.

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