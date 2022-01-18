Нижний Новгород занял восьмое место в рейтинге городов с самыми суровыми крещенскими морозами

Нижний Новгород занял восьмое мест в рейтинге городов с самыми суровыми крещенскими морозами.
Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА
Нижний Новгород занял восьмое место в рейтинге городов-миллионников с самыми суровыми морозами на Крещение. Специалисты «Яндекс. Погоды» сравнили температуру 19 января в пятнадцати разных мегаполисах за последние 10 лет и составили рейтинг самых «морозных» городов.
В тройку лидеров с самыми суровыми крещенскими морозами ожидаемо вошли города Сибири: Омск со средней температурой -16,9 градуса в этот день, Новосибирск (-16,7 градуса) и Красноярск (-16,4 градуса).
С четвертого по седьмое место в рейтинге заняли мегаполисы Урала: Челябинск – там средняя температура воздуха на Крещение составила -13 градусов, Екатеринбург (-12,5 градуса), Пермь (-12,4 градуса) и Уфа (-10,6 градуса).
Чем западнее – тем теплее погода на Крещение. Восьмую строчку рейтинга занял Нижний Новгород – здесь средняя температура на Крещение за последнее десятилетие составила -9,2 градуса.
Еще два Приволжских мегаполиса – Самара и Казань – заняли девятое и десятое место с температурами -8,9 и 08,6 градуса соответственно.
Москва и Санкт-Петербург расположились ближе к концу списка: здесь на Крещение морозы в среднем -7,8 и -5,8 градуса соответственно. Замыкают рейтинг южные города: Воронеж с температурой -5,7 градуса, Волгоград (-4,8) и Ростов-на-Дону (-2,4).
Самое холодное Крещение в Нижнем Новгороде за последние десять лет было в 2014 году: тогда температура составляла -20…-22,7 градуса. А вообще ниже -20 градусов столбики термометров 19 января в Нижнем Новгороде опускались лишь дважды.
В этом году на Крещение в Нижнем Новгороде синоптики также не обещают экстремальных морозов. В ночь на 19 декабря нижегородцев ждет комфортная погода с умеренным морозом около -6 градусов.
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