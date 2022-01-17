Крещение-2022 в Нижнем Новгороде: полный список храмов, в которых пройдут праздничные богослужения

Божественная литургия будет проходить в 35 городских храмах. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

В ночь на 19 января православные христиане отмечают Крещение Господне. Это один из ключевых равноапостольных праздников, другое его название – Богоявление. Традиционно в этот день люди участвуют в крещенских купаниях и посещают богослужения в храмах. В этом году в 35 религиозные мероприятия будут проходить в 35 храмах города. Публикуем полный список храмов Нижнего Новгорода, в которых пройдут праздничные богослужения.

Автозаводский район

- Собор во имя Святителя и Чудотворца Николая (ул. Дьяконова, 15а 19.01.2022 г. – 00:00 Божественная Литургия. Великое освящение воды);

- Храм Рождества Пресвятой Богородицы (п. Гнилицы ул. Гнилицкая 1а 19.01.2022 г. – 00:00 Божественная Литургия. Великое освящение воды);

- Храм в честь Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных сил бесплотных (ул. Мончегорская, д.17а/8. 19.01.2022 г. – 00:00 Божественная Литургия. Великое освящение воды);

- Храм во имя Пресвятой Троицы (ул. Фучика, д.48 19.01.2022 г. – 00:00 Божественная Литургия. Великое освящение воды);

- Храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы (п. Новое Доскино, ул 19-я линия д 2 19.01.2022 г. – 00:00 Божественная Литургия. Великое освящение воды);

- Храм в честь преподобномученицы великой княгини Елисаветы Феодоровны (ул. Героя Смирнова, 71б 19.01.2022 г. – 00:00 Божественная Литургия. Великое освящение воды);

- Храм во имя свт. Спиридона Тримифунтского (п. Ворошиловский, Янтарный переулок 19.01.2022 г. – 00:00 Божественная Литургия. Великое освящение воды);

Храм в честь святого благоверного князя Георгия Всеволодовича и святителя Симона (Южный б-р, напротив дома 18а 19.01.2022 г. – 00:00 Божественная Литургия. Великое освящение воды).

Канавинский район

- Кафедрального собор во имя святого благоверного князя Александра Невского (ул. Стрелка, 3а 19.01.2022г. - 00:00 Божественная Литургия 19.01.2022г. - 09:00 Божественная Литургия. Великое освящение воды);

- Собор Всемилостивого Спаса и Происхождения честных Древ Животворящего Креста Господня (Ярмарочный проезд, д. 10, корп.1 19.01.2022 г. - 00:00 Божественная Литургия. Великое освящение воды);

- Храмовый комплекс в честь Смоленской и Владимирской икон Божией Матери (ул. Гордеевская, д. 141А 19.01.2022 г. - 00:00 Божественная Литургия. Великое освящение воды);

- Храм в честь Иверской иконы Божией Матери (ул. Движенцев, д. 17М 18.01.2022 г. – 22:00 Исповедь. Божественная Литургия. Великое освящение воды).

Ленинский район

- Храм в честь иконы Пресвятой Богородицы «Умиление» (ул. Даргомыжского, 15 В 18.01.2022 г.-23:00 Исповедь 19.01.2022 г.-00:00 Божественная Литургия. Великое освящение воды);

- Спасо-Преображенская церковь (ул. Суздальская, 58 18.01.2022 г.-23:00 Исповедь 19.01.2022 г.-00:00 Божественная Литургия. Великое освящение воды).

Московский район

- Храм в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» (ул. Александра Люкина, 9д 18.01.2022г.- 23:00 Исповедь 19.01.2022г.- 00:00 Божественная Литургия. Великое освящение воды 2);

- Храм в честь Тихвинской иконы Божией Матери (пос. Березовая Пойма, ул. Лучистая,3 18.01.2022г.- 23:00 Исповедь 19.01.2022г.- 00:00 Божественная Литургия. Великое освящение воды);

- Храм во имя преподобного Серафима Саровского (ул. 50-лет Победы,7а 18.01.2022г.- 23:00 Исповедь 19.01.2022г.- 00:00 Божественная Литургия. Великое освящение воды).

Советский район

- Храм в честь Владимирской Оранской иконы Божией Матери и защитников Отечества (ул. Бекетова, д. 69/1 19.01.2022г.- 00:00 Ночное богослужение. Великое освящение воды Купание в купальне, расположенной на территории прихода).

Нижегородский район

- Храм во имя Всемилостивейшего Спаса (ул. М. Горького, 177а 19.01.2022 – 00:00 Божественная Литургия. Великое освящение воды);

- Храм в честь святой мученицы царицы Александры (пгт. Зеленый Город, 1 19.01.2022 – 00:00 Божественная Литургия. Великое освящение воды);

- Храм в честь Вознесения Господня (ул. Ильинская, 54 19.01.2022 – 00:00 Божественная Литургия. Великое освящение воды);

- Храм в честь Преображения Господня (Слобода Печеры, 124 19.01.2022 – 00:00 Божественная Литургия. Великое освящение воды);

- Собор Архангела Михаила (Нижегородский кремль 19.01.2022 – 00:00 Божественная Литургия. Великое освящение воды);

- Храм во имя Пресвятой Живоначальной Троицы (ул. Овражная, 94 18.01.2022 – 23:00 Божественная Литургия. Великое освящение воды);

- Храм в честь святых апостолов Петра и Павла (ул. М. Горького, 141а 18.01.2022 – 23:30 Божественная Литургия. Великое освящение воды);

- Храм в честь Воскресения Христова (ул. Шевченко, 1а 18.01.2022 – 23:30 Божественная Литургия. Великое освящение воды);

- Храмовый комплекс в честь святой равноапостольной великой княгини Ольги (ул. Верхнепечерская, 7в 19.01.2022 – 00:00 Божественная Литургия. Великое освящение воды);

- Храм в честь Похвалы Пресвятой Богородицы (ул. Заломова, 21а 19.01.2022 – 00:00 Божественная Литургия. Великое освящение воды);

- Собор Благовещения Пресвятой Богородицы (пер. Мельничный, д. 8 18.01.2022 г. - 22:00 Ночное богослужение. Великое освящение воды).

Приокский рйон

- Храм во имя святого великомученика и целителя Пантелеимона (пр-т Гагарина, д. 119 а 19.01.2022 г. – 00:00 Божественная Литургия. Великое освящение воды);

- Храм в честь святого благоверного равноапостольного князя Владимира (д. Сартаково, ул. Нагорная, д. 1 18.01.2022 г. – 21:00 Всенощное бдение 19.01.2022 г. – 00:00 Божественная Литургия. Великое освящение воды).

Сормовский район

- Спасо-Преображенский собор (ул. Щербакова, д.11 18.01.2022 г. – 23:30 Божественная Литургия. Великое освящение воды);

- Церковь Святой Живоначальной Троицы (ул. Кима, д.77 18.01.2022 г. – 23:30 Божественная Литургия. Купание в купальнях, расположенных на территории прихода);

- Храм Всех Святых (ул. Коновалова, д.26 а 18.01.2022 г. – 23:45 Божественная Литургия. Великое освящение воды);

- Храм во имя иконы Пресвятой Богородицы «Нечаянная Радость» (пр-т 70 лет Октября, д.2 18.01.2022 г. – 23:30 Божественная Литургия. Великое освящение воды).