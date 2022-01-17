Погода на Крещение 2022 в Нижнем Новгороде: экстремальные морозы отменяются

В Нижнем Новгороде на Крещение ожидается умеренный мороз. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Декабрь и январь в этом сезоне радуют нижегородцев по-настоящему зимней погодой: все два месяца стоит умеренно холодная погода с большим количеством снега. Даже в крещенские морозы в этом году температура не будет опускаться до экстремальных значений. Рассказываем, какой будет погода на Крещение 2022 в Нижнем Новгороде.

В ночь на 19 января, в Крещенский сочельник, православные христиане традиционно купаются в проруби - в этом году в Нижнем Новгороде будет оборудовано шесть месть для крещенских купаний. На этот раз погода будет нас стороне тех, кто решит окунуться в ледяную воду. За окном в ночь на 19 января будут достаточно комфортные -6…-7 градусов, правда, ощущаться они будут как -12. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный, 3 метра в секунду. Согласно прогнозу сервиса «Яндекс. Погода», возможен небольшой снег.

Вопреки распространенному мнению, окунаться на Крещение можно не только в полночь, но и на протяжении всего праздника. Однако 19 января погода для этого будет уже куда менее комфортной: днем температура воздуха опустится до -9…-11 градусов, а к вечеру поползет еще ниже и остановится на отметке -13…-14. Днем, однако, будет светить солнце, атмосферное давление составит 75- мм.рт.ст. Ветер юго-западный 1 метр в секунду.