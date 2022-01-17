Морозы до -13 градусов ожидаются на Крещение в Нижнем Новгороде. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

В Нижегородской области в преддверии Крещения, как и полагается, ударят морозы – похолодание принесет мощный североатлантический циклон, однако до экстремальных температур дело не дойдет. Самая низкая отметка, которую покажут столбики термометров, -14 градусов. В целом нижегородцев ожидает ветреная и снежная неделя с умеренными морозами.

Согласно прогнозу «Гисметео», в понедельник нижегородцев ожидает переменная облачность при температуре воздухе -4…-8 градусов. Юго-западный ветер во второй половине дня усилится до 14 метров в секунду, ближе к вечеру возможен небольшой снег.

Во вторник морозы ослабеют до -1…-3 градусов, и на Нижний Новгород вновь обрушатся снегопады. Утром будет дуть сильный южный ветер, однако к вечеру он стихнет.

19 января погода прояснится: день обещает быть солнечным и без осадков, ветер слабый 2-4 метра в секунду. Температура поползет вниз, и вечером столбики термометров покажут -13 градусов.

В четверг ожидается пасмурная погода без осадков, -6…-9 градусов. К вечеру южный ветер усилится до 10 метров в секунду, на дорогах будет гололед.

В последний рабочий день недели нижегородцев вновь ожидает сильный снегопад и ветер. Температура воздуха составит -4…-9 градусов.

В выходные ожидается умеренно морозная погода с температурой воздуха -10…-12 градусов, синоптики обещают небольшой снег.