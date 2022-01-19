Обезвреживание взрывных устройств и ликвидация бандитов: Показательные учения Росгвардии прошли в Нижегородской области

Учения приурочили к 75-летию инженерной службы войск национальной гвардии РФ. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Накануне лес в Богородском районе рядом с воинской частью на пару часов превратился в место для «войны», где экипированные бойцы обезвреживали взрывные устройства и отражали атаку террористов. К счастью, всё это было понарошку: здесь проходили учения, приуроченные к 75-летию инженерной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. За тем, какие действия принимаются для обезвреживания потенциальной угрозы и как росгвардейцы действуют во время вооруженного нападения, лично понаблюдал корреспондент «Комсомольской правды» в Нижнем Новгороде».

Росгвардейцы. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Въехав на полигон, мы увидели из окна машины военные грузовики, но людей вокруг было мало. Машина притормаживает, но выбраться из неё мы не успеваем, так как почти сразу слышится: «Это не ваша точка, проезжайте дальше». Оказывается, что в этот день проводилась отработка операций сразу несколькими группами.

Вскоре мы добираемся до нужного места и продвигаемся в глубину леса, чтобы занять самые видовые места, но при этом не помешать воинской колонне инженерных подразделений Росгвардии.

Воинская колонна. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

- Все готовы? Тогда выдвигаемся! – отдают по рации команду.

По легенде учений инженерно-разведывательный дозор наткнулся на взрывное устройство на своём пути. «Мину» обнаружили росгвардейцы, которые шли впереди колонны с металлоискателями, один из них засёк подозрительный сигнал, поднял руку вверх и ещё раз проверил место, после чего обозначил точку флажком.

Опасную точку отметили флажком. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Люди отступили на безопасное расстояние, дорогу преградил военный грузовик, и на обследование подозрительного предмета выехал мобильный робототехнический комплекс, который управляется дистанционно. Этот маленький, но резвый робот подобрался к опасному месту для обезвреживания. Как объяснили специалисты, робот доставил накладной заряд взрывчатого вещества для дальнейшего уничтожения подозрительного предмета.

На обследование подозрительного предмета выехал мобильный робот. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Для безопасности журналисты залезли в кузов грузовика, который стоял на удаленном расстоянии от места взрыва. Однако, когда раздался хлопок и вокруг тут же возник густой белый туман, вздрогнули, кажется, все.

Взрыв. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

После удачного разминирования воинская колонна продолжает движение, но скоро натыкается на новую проблему – на росгвардейцев совершается вооруженное нападение. Условные террористы открывают огонь из автоматов и ручного противотанкового гранатомета. В первые секунды росгвардейцы принимают упор лёжа, а потом приступают к обороне.

Бронетранспортёр. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

В этой суете я замечаю росгвардейца со служебной собакой, который не только отражает нападение, но и попутно успокаивает собаку: «Лежать! Спокойно!». Пёс поскуливает, звуки стрельбы ему явно не нравятся, но он держится стойко и не создает никакой суматохи.

На росгвардейцев совершается вооруженное нападение. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

В результате слаженных и отработанных действий «бандиты» оказались уничтожены, военные смогли установить дымовую завесу и успешно отразили нападение.

На этой точке операция завершается, однако журналистам предлагают взглянуть на работу группы разминирования ОМОН Управления Росгвардии по Нижегородской области. До новой локации мы добираемся сидя прямо на броне БТР - впечатления от этого, конечно, колоссальные: сразу чувствуется сила и мощь военной техники.

Журналисты едут на броне БТР. Фото: Пресс-служба Приволжского округа войск национальной гвардии РФ.

По легенде следующей операции в спецслужбы поступило сообщение, что на столбе линии электропередач обнаружен подозрительный предмет. На место вызова приехали специалисты-взрывотехники, первыми обследовать место выдвинулись кинолог и минно-розыскная собака. Пса отпустили с поводка и дали команду: «Ищи!», животное почти сразу обнюхало коробку и присело рядом, тем самым показав сигнальную реакцию на наличие взрывчатых веществ.

Кинолог и минно-розыскная собака. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Затем журналисты наблюдали, как происходит обезвреживание опасного предмета.

Обезвреживание опасного предмета. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

- Старший группы принял решение об уничтожении предмета с использованием «Гидроразрушителя», - объяснил офицер пресс-службы Приволжского округа войск национальной гвардии РФ Юрий Головин. - Данное приспособление позволило разрушить потенциально опасное устройство на безопасном расстоянии.

Старший группы принял решение об уничтожении предмета. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

День инженерной службы войск национальной гвардии Российской Федерации отмечается 24 января. Подразделение было образовано в Главном управлении внутренних войск МВД СССР в этот день в 1947 году.

Специальное приспособление позволило разрушить опасное устройство. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Сегодня инженерные подразделения Росгвардии участвуют в специальных операциях по противодействию терроризму и экстремизму, оборудуют охраняемые объекты инженерно-техническими средствами охраны и организуют их эксплуатацию. За время существования Росгвардии инженерные подразделения проверили более 208 тысяч объектов на наличие взрывоопасных предметов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!