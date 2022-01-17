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Общество16 января 2022 22:00

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 17 января 2022 года: У 740 нижегородцев диагностировали коронавирус за сутки

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Нижнем Новгороде на 17 января
Екатерина КУРГУЗОВА
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Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 17 января 2022 года: У 740 нижегородцев диагностировали коронавирус за сутки

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 17 января 2022 года: У 740 нижегородцев диагностировали коронавирус за сутки

Фото: EAST NEWS

По данным на 01:00 17 января 2022 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 236 750 человек. Только за минувшие сутки на территории региона было выявлено 740 новых случая.

Также, с начала пандемии переболели коронавирусом уже 223 714 жителей Нижегородской области. Число новых выздоровевших пациентов за сутки достигло 723 человека.

К сожалению, за последние сутки двадцать шесть человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию, число умерших сейчас составляет уже 10 212 человек.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области на 17 января Фото: Яндекс

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области на 17 января Фото: Яндекс

По ежедневной заболеваемости COVID-19 Нижегородская область сейчас занимает четвёртое место. Выше находятся Москва (6 480 человек), Санкт-Петербург (3 958 человек) и Московская область (3 147 человек).

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