Полицейский спас женщину с двухлетним ребенком от стаи бродячих собак в Нижегородской области Фото: @nino_news

Полицейский спас женщину с двухлетним ребенком от стаи бродячих собак в Нижегородской области. Об этом сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу в пятницу, 14 января.

Так, в Семенове Нижегородской области на нижегородку с ребенком напала стая бродячих собак. Несчастный случай произошел во время прогулки в парке около железнодорожного вокзала.

Женщина испугалась, начала отбиваться от трех собак и звать на помощь. К счастью, рядом находился полицейский-водитель УТ МВД России по ПФО Борис Назаров - он услышал крики и поспешил на помощь. Мужчина отогнал собак от нижегородки и двухлетней девочки, а затем оказал пострадавшим необходимую первую помощь.

- Борис Назаров дождался, когда за женщиной и ребенком приедут родственники на автомобиле. И, убедившись в том, что их безопасности ничего не угрожает, сотрудник полиции пошел домой, - уточнили в ведомстве.

Напомним, что более 3,1 тысяч бездомных кошек и собак отловили в Нижегородской области в 2021 году, из них свыше 500 обрели новый дом.

Так, если в 2014 году на улицах города находилось примерно 15 тысяч безнадзорных животных, то в настоящее время их количество значительно снизилось и теперь достигает 2,5 тысяч. Животных отлавливают специализированные организации, затем кошек и собак транспортируют в приюты, где их осматривают, стерилизуют, вакцинируют и чипируют.

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