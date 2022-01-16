Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 16 января 2022 года: Более 1,7 млн человек привились от COVID-19 в Нижегородской области Фото: Иван Макеев

По данным на 01:00 16 января 2022 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 236 010 человек. Только за минувшие сутки на территории региона было выявлено 736 новых случаев.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 866 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 222 991 житель Нижегородской области.

К сожалению, количество смертей в регионе достигло 10 186, а за последние сутки двадцать семь человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области на 16 января Фото: Яндекс

По ежедневной заболеваемости COVID-19 Нижегородская область сейчас занимает четвёртое место. Выше находятся Москва (6 555 человек), Санкт-Петербург (3 314 человек) и Московская область (2 589 человека).

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